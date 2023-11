A revelación do enigma galáctico: detalles sen precedentes do espazo

A última e impresionante imaxe captada polo telescopio espacial James Webb da NASA deu a coñecer unha fascinante vista do denso centro da nosa galaxia Vía Láctea. Nesta instantánea sen precedentes, os astrónomos descubriron características desconcertantes que aínda non se explicaron. A imaxe mostra unha rexión de formación estelar chamada Sagittarius C (Sgr C), situada a uns 300 anos luz de distancia do buraco negro supermasivo, Sagittarius A*.

O equipo de observación, dirixido por Samuel Crowe, un estudante dedicado de grao na Universidade de Virxinia, expresou o seu entusiasmo por este descubrimento innovador. Crowe recoñece que esta é a primeira vez que se obteñen datos infravermellos deste calibre para esta rexión en particular. "Webb revela unha cantidade incrible de detalles, que nos permiten estudar a formación estelar neste tipo de ambientes dun xeito que antes non era posible", explicou Crowe.

Co centro galáctico que serve como o ambiente máis extremo dentro da nosa galaxia da Vía Láctea, Jonathan Tan, profesor da Universidade de Virginia, destaca a súa importancia para probar e perfeccionar as teorías existentes sobre a formación estelar. Esta nova riqueza de información permite aos científicos explorar o centro galáctico e as súas condicións únicas, ofrecendo unha oportunidade para un exame máis rigoroso das hipóteses predominantes.

Dentro da cativadora imaxe, unha das características salientables é un cúmulo de protoestrelas. Estas protoestrelas, que aínda están en proceso de formación e acumulación de masa, emiten fluxos de saída que brillan como unha fogueira no medio dunha nube infravermella-escura. Dentro deste novo cúmulo atópase unha protoestrela masiva, un gigante de máis de 30 veces a masa do noso Sol. Rodeando estas protoestrelas emerxentes hai unha nube opaca e densamente abarrotada que oculta estrelas máis ao fondo.

Ademais, o instrumento NIRCam (Near-Infrared Camera) de Webb ilustra a presenza de hidróxeno ionizado que envolve a parte inferior da nube escura, representada por un ton cian na imaxe. Os investigadores quedaron sorprendidos pola ampla gama desta emisión de hidróxeno ionizado, o que lles levou a formular preguntas intrigantes e a xustificar unha maior investigación. Ademais, as estruturas en forma de agulla atopadas no medio do hidróxeno ionizado, que presentan unha orientación caótica, intrigan aos científicos e invitan a unha exploración máis profunda.

Segundo Rubén Fedriani, co-investigador do Instituto Astrofísica de Andalucía en España, o centro galáctico é unha zona turbulenta e conxestionada, caracterizada por nubes de gas magnetizadas que forman estrelas activamente. Estas estrelas nacentes impactan posteriormente no gas circundante a través dos seus ventos, chorros e radiación. Destaca o inmenso valor dos datos obtidos por Webb, que permiten aos investigadores mergullarse nas complexidades desta contorna extrema.

Situado a uns 25,000 anos luz de distancia da Terra, o centro galáctico ofrece unha oportunidade para realizar estudos exhaustivos de estrelas individuais utilizando o telescopio Webb. Os astrónomos poden reunir coñecementos sen precedentes sobre os intrincados procesos de formación estelar e examinar como varían dependendo do medio cósmico. As comparacións con outras rexións da galaxia arroxarán luz sobre se o centro da Vía Láctea nace estrelas máis masivas en comparación cos arredores dos seus brazos espirais.

A impresionante imaxe captada por Webb non só hipnotizou aos científicos, senón que tamén ten a promesa de desvelar os misterios que rodean o nacemento das estrelas. Como di acertadamente Crowe, "as estrelas masivas son fábricas que producen elementos pesados ​​nos seus núcleos nucleares, polo que entendelos mellor é como aprender a historia da orixe de gran parte do universo". Con máis análise e exploración, este descubrimento está preparado para remodelar a nosa comprensión do cosmos.

Preguntas máis frecuentes

1. Cal é o significado da imaxe captada polo telescopio espacial James Webb da NASA?

A imaxe ofrece detalles sen precedentes da rexión de formación estelar, Saxitario C, situada no denso centro da nosa galaxia Vía Láctea. Desvela características nunca antes vistas e ofrece unha visión única do ambiente extremo onde se produce a formación de estrelas.

2. Por que o centro galáctico é unha área importante para a investigación científica?

O centro galáctico permite aos científicos probar rigorosamente as teorías existentes sobre a formación estelar. As súas condicións extremas desafían a comprensión convencional e proporcionan información valiosa sobre o nacemento e a evolución das estrelas.

3. Que son as protoestrelas?

As protoestrelas son estrelas nas primeiras etapas de formación. Continúan acumulando masa a medida que se desenvolven e emiten fluxos de saída, o que se pode observar na imaxe captada polo telescopio espacial James Webb.

4. Que indica a presenza de hidróxeno ionizado?

O hidróxeno ionizado que se ve na imaxe suxire a emisión de fotóns enerxéticos por estrelas novas e masivas. A gran extensión desta emisión, tal e como revelou o telescopio, sorprende aos investigadores e impulsa unha investigación máis adiante.

5. A que distancia está o centro galáctico da Terra?

O centro galáctico está a uns 25,000 anos luz da Terra. A súa relativa proximidade permite aos científicos estudar estrelas individuais e reunir información inestimable sobre os seus procesos de formación.