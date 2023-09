O telescopio espacial James Webb da NASA recibe o premio á excelencia na industria

A Federación Astronáutica Internacional (IAF) recoñeceu os logros do Telescopio Espacial James Webb da NASA outorgándolle o Premio á Excelencia na Industria. O prestixioso premio será entregado durante o Congreso Internacional de Astronáutica 2023 en Bakú, Acerbaixán. Este recoñecemento está destinado ás organizacións que introduciron tecnoloxías espaciais innovadoras no mercado global.

A administradora adxunta da NASA, Pam Melroy, aceptará o premio en nome da NASA, recoñecendo os notables esforzos do equipo implicado no deseño, desenvolvemento e funcionamento do telescopio Webb. Este equipo inclúe a ESA, a CSA, o Goddard Space Flight Center da NASA e Northrop Grumman.

O telescopio espacial James Webb xa fixo contribucións significativas nun curto espazo de tempo. Despois de ser lanzado o 25 de decembro de 2021 e pasar por unha serie de complexos despregamentos, alcanzou a súa órbita de traballo no punto Sol-Terra L2 Lagrange. Equipado con instrumentación sensible e un gran espello primario, Webb opera en lonxitudes de onda infravermellas, o que lle permite observar o universo cunha claridade e unha distancia sen precedentes.

Desde a súa posta en funcionamento, o telescopio revelou unha gran cantidade de descubrimentos. Capturou imaxes directas de exoplanetas e identificou moléculas clave nas súas atmosferas. Webb tamén rastrexou nubes na lúa de Saturno Titán, explorou cúmulos de galaxias, visualizou os tenues aneis de Urano e detectou a fusión galáctica de Arp 220. Ademais, observou galaxias que existían cando o universo tiña só 350 millóns de anos.

O telescopio espacial James Webb, o telescopio espacial máis grande, poderoso e complexo xamais construído, seguirá desvelando misterios dentro do noso sistema solar e afondando nas orixes do noso universo. Este programa de colaboración internacional, liderado pola NASA, a ESA e a Axencia Espacial Canadense, ten o potencial de revolucionar a nosa comprensión do cosmos.

Fundada en 1951, a Federación Internacional de Astronáutica serve como plataforma para a cooperación global, con membros que abarcan 75 países. A súa misión é avanzar no coñecemento sobre o espazo e promover o desenvolvemento e aplicación de activos espaciais. Este recoñecemento é un testemuño do impacto do Telescopio Espacial James Webb e do seu papel para superar os límites da exploración científica.

Definicións:

Federación Astronáutica Internacional (IAF): Un organismo de defensa do espazo que promove a cooperación global en campos relacionados co espazo.

Premio á excelencia na industria: un premio entregado pola IAF ás organizacións que introducen tecnoloxías espaciais innovadoras no mercado global.

Telescopio espacial James Webb: o telescopio espacial máis grande e complexo construído ata a data, liderado conxuntamente pola NASA, a ESA e a Axencia Espacial Canadense. Ten como obxectivo desvelar misterios dentro do noso sistema solar e explorar mundos afastados arredor doutras estrelas e as orixes do universo.