Os enxeñeiros da NASA toman medidas para estender a vida útil da misión Voyager

Os enxeñeiros da NASA están a implementar medidas para garantir que a sonda Voyager, lanzada en 1977, continúe a súa exploración interestelar durante moitos anos máis. Un dos esforzos aborda a acumulación de residuos de combustible dentro de tubos estreitos dos propulsores, que son vitais para manter as antenas das naves espaciais apuntadas á Terra.

Para combater este problema, a misión implementou un parche de software para evitar a repetición dun fallo que afectou a Voyager 1 o ano pasado. Este parche está destinado a protexer a Voyager 1 e o seu xemelgo, a Voyager 2, de que volvan experimentar a mesma falla.

Os propulsores da nave Voyager son cruciais para manter a comunicación coa Terra. Para reducir a acumulación de residuos de propelente nos tubos estreitos, a nave espacial poderá xirar un pouco máis en cada dirección antes de disparar os propulsores. Isto diminuirá a frecuencia dos disparos dos propulsores. Os axustes no rango de rotación do propulsor realizáronse mediante o envío de comandos en setembro e outubro, e a nave espacial agora pode moverse case 1 grao máis lonxe en cada dirección que antes.

O equipo espera que estas medidas atrasen a obstrucción completa dos tubos de entrada do propulsor durante polo menos cinco anos, posiblemente aínda máis. Pódense tomar medidas adicionais no futuro para prolongar aínda máis a vida útil dos propulsores.

Ademais de abordar a acumulación do propulsor, os enxeñeiros da NASA crearon un parche de software para solucionar un problema que causou informes de estado confusos do ordenador de a bordo da Voyager 1 en 2022. O parche actúa como unha póliza de seguro, evitando a repetición do problema e garantindo a lonxevidade. das sondas.

A Voyager 1 e a Voyager 2 percorreron unha distancia impresionante, a Voyager 1 superou os 15 millóns de millas e a Voyager 2 a máis de 12 millóns de quilómetros da Terra. Debido á antigüidade da nave e ao importante tempo de atraso na comunicación, existe o risco de que o parche poida ter efectos non desexados. Para mitigar este risco, Voyager 2 recibirá primeiro o parche e servirá de banco de probas para o seu xemelgo.

A misión Voyager, inicialmente prevista para só catro anos, superou con creces os seus obxectivos orixinais. Ademais de visitar Saturno e Xúpiter, a Voyager 2 converteuse na primeira nave espacial en atoparse con Urano e Neptuno. A misión foi posteriormente ampliada para enviar as sondas máis aló da heliosfera, a burbulla protectora de partículas e campos magnéticos creados polo Sol. A Voyager 1 chegou á heliopausa en 2012, seguida da Voyager 2 en 2018.

As misións Voyager son unha parte importante do Observatorio do Sistema Heliofísico da NASA, patrocinado pola División de Heliofísica da Dirección de Misións Científicas en Washington. O Jet Propulsion Laboratory de Caltech construíu e opera a nave espacial Voyager.

