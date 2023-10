A NASA toma medidas para estender as misións das naves espaciais Voyager

By

Os enxeñeiros da misión Voyager da NASA están a implementar medidas para garantir que as naves Voyager 1 e Voyager 2 continúen explorando o espazo interestelar durante os próximos anos. Un dos seus esforzos é abordar os residuos de combustible que se foron acumulando dentro de tubos estreitos nalgúns dos propulsores da nave espacial. Esta acumulación pode interferir coa capacidade dos propulsores para manter as antenas apuntadas á Terra para a comunicación. O equipo está tomando medidas para ralentizar a acumulación permitindo que a nave espacial xire un pouco máis en cada dirección antes de disparar os propulsores, o que reducirá a frecuencia dos disparos. Estes axustes planificáronse coidadosamente para minimizar o impacto na misión e garantir a recollida de datos científicos valiosos.

O equipo de enxeñeiros tamén está a cargar un parche de software para evitar que se repita un fallo que ocorreu na Voyager 1 o ano pasado. O fallo foi causado pola articulación da actitude e os comandos do sistema de control (AACS). O parche está destinado a protexer a nave espacial no futuro e garantir as súas operacións durante o maior tempo posible. Foi revisada e comprobada amplamente para mitigar os riscos que poidan derivarse da súa implantación. Voyager 2 recibirá o parche primeiro como banco de probas antes de aplicarse ao Voyager 1, que está máis lonxe da Terra e, polo tanto, contén datos máis valiosos.

A Voyager 1 e a Voyager 2 xa percorreron grandes distancias da Terra, coa Voyager 1 a máis de 15 millóns de quilómetros de distancia e a Voyager 2 a máis de 12 millóns de quilómetros. O equipo da misión espera que coas medidas implementadas, a nave espacial continúe funcionando polo menos outros cinco anos, se non máis. As misións Voyager proporcionan datos inestimables sobre o espazo interestelar e convertéronse en fitos significativos na exploración espacial.

Fontes: NASA