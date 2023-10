A NASA pide á comunidade científica que maximice o potencial científico do telescopio espacial romano

A NASA está a contar coa axuda da comunidade científica para garantir que o Nancy Grace Roman Telescope, tamén coñecido como Roman Space Telescope, sexa capaz de ofrecer unha visión completa do universo inmediatamente despois do seu lanzamento en 2027. Co seu amplo campo de visión , o Telescopio Espacial Romano ten como obxectivo facer observacións panorámicas de galaxias distantes e axudar aos científicos a desvelar os misterios da materia escura e da enerxía escura, que representan o 95% da enerxía e da materia do cosmos.

Para xestionar as enormes cantidades de datos que recollerá o telescopio, os científicos están a traballar en algoritmos de aprendizaxe automática para identificar patróns e fenómenos. A colaboración doutros telescopios, como o Telescopio Espacial Hubble, o Telescopio Espacial James Webb (JWST), o Observatorio Keck e o PRIME de Xapón, axudará ao desenvolvemento do plan de observación para Roman, incluíndo rexións de selección de obxectivos e exploración. Ademais, o Telescopio Espacial Romano colaborará con PRIME para estudar obxectos usando lentes gravitacionais e co Hubble para estudar galaxias antigas e construír unha imaxe máis completa da historia cósmica. O telescopio tamén funcionará en conxunto con JWST, proporcionando unha visión máis ampla do cosmos e identificando obxectivos para que o JWST os examine en detalle.

O traballo preparatorio do Telescopio Espacial Romano é un proceso complexo e interconectado que implica a colaboración de varios equipos científicos para garantir un bo funcionamento. Estes esforzos sentarán as bases para poderosos descubrimentos científicos e maximizarán o potencial do instrumento. Ao aproveitar a experiencia e a colaboración da comunidade científica, a NASA pretende lanzar o Telescopio Espacial Romano totalmente preparado para explorar as marabillas do universo.

