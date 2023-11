Os novos sinais de proba da NASA avanzan para a comunicación no espazo profundo

By

Nun logro innovador, a NASA probou con éxito o seu sistema de comunicacións ópticas no espazo profundo (DSOC), utilizando un sinal láser para comunicarse coa nave espacial Psyche na súa viaxe a un misterioso asteroide metálico. A diferenza dos métodos de comunicación tradicionais que dependen das ondas de radio, o sistema DSOC aproveita o poder da luz láser para transmitir información a grandes distancias no espazo.

A proba, que tivo lugar o 14 de novembro, implicou disparar un sinal láser desde un instrumento a bordo da nave espacial Psyche, a unha asombrosa distancia de 10 millóns de millas (16 millóns de quilómetros) da Terra. O sinal foi recibido polas estacións terrestres do Jet Propulsion Laboratory (JPL) da NASA no sur de California, marcando o primeiro gran fito para o sistema DSOC.

Ao aproveitar o poder da luz láser, a NASA pretende revolucionar a comunicación no espazo profundo e aumentar significativamente as velocidades de transmisión de datos. En comparación coas ondas de radio, a luz láser ten lonxitudes de onda máis curtas, o que permite a transmisión de 10 a 100 veces máis información por unidade de tempo. Este avance podería ter implicacións significativas para futuras misións á Lúa, Marte e máis aló.

Aínda que a comunicación láser foi probada na órbita terrestre e durante as misións á Lúa, o sistema DSOC representa a proba máis desafiante e distante ata agora. A proba exitosa achega á NASA un paso máis para permitir aos astronautas do futuro confiar na luz láser para unha comunicación fluida co control terrestre.

Mentres a nave espacial Psyche continúa a súa viaxe cara ao asteroide homónimo no cinto de asteroides entre Marte e Xúpiter, os enxeñeiros seguirán perfeccionando e probando o sistema DSOC. Ao chegar ao seu destino en 2029, Psyche pasará case 29 meses estudando o intrigante mundo metálico.

FAQ:

P: Que é o sistema DSOC?

R: O sistema DSOC é o sistema de comunicacións ópticas do espazo profundo da NASA, que utiliza luz láser en lugar de ondas de radio para a comunicación a longa distancia no espazo.

P: En que se diferencia a comunicación láser da comunicación tradicional por radio?

R: A comunicación con láser usa lonxitudes de onda de luz máis curtas, o que permite unha transmisión de datos moito máis rápida en comparación coas ondas de radio.

P: Cales son os beneficios potenciais da comunicación láser no espazo?

R: A comunicación con láser podería aumentar significativamente a cantidade de información transmitida por unidade de tempo, revolucionando a comunicación no espazo profundo e permitindo unha transferencia de datos máis rápida para futuras misións.

P: Como afecta a proba exitosa do sistema DSOC nas misións futuras?

R: A proba exitosa achega á NASA a utilización da comunicación láser para futuras misións á Lúa, Marte e outros destinos, proporcionando aos astronautas unha comunicación máis eficiente e fiable con control terrestre.