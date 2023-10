Misión Psique da NASA: Viaxe ao núcleo dun asteroide.

Psique, a deusa grega da alma, prestou o seu nome a un obxecto celeste descuberto en 1852 polo astrónomo italiano Annibale de Gasparis. Hoxe, Psyche, o décimo sexto asteroide descuberto xamais, destaca como o asteroide "tipo M" máis grande do cinto de asteroides entre Marte e Xúpiter. Cun diámetro de aproximadamente 16 km, Psyche está composta principalmente de ferro e níquel, que se asemella ao núcleo da Terra.

Buscando reunir pistas sobre o inaccesible interior da Terra, a NASA lanzou recentemente unha nave espacial nunha viaxe de seis anos e 3.6 millóns de quilómetros para atoparse con Psyche. Crese que os asteroides de tipo M como Psyche son restos de planetas destruídos nas primeiras etapas do Sistema Solar. Estes mundos metálicos serven como "laboratorios naturais" para o estudo dos núcleos planetarios.

Estudar o núcleo terrestre utilizando os métodos actuais é un reto, xa que as observacións limítanse aos meteoritos e á sismoloxía. Os meteoritos metálicos só ofrecen vislumbres da historia inicial do Sistema Solar, mentres que a sismoloxía require datos precisos dos sismógrafos, que son limitados, especialmente nos océanos e no hemisferio sur. Ademais, as capas exteriores da Terra obstruyen a nosa visión directa do núcleo.

A misión da NASA a Psyche ten como obxectivo explorar o asteroide e determinar se se trata dun núcleo noutrora fundido dun planeta destruído que se arrefriou gradualmente co paso do tempo. Ademais, a misión busca revelar a idade da superficie de Psyche, a súa composición química e se contén elementos máis lixeiros xunto con ferro e níquel. Esta información podería proporcionar información valiosa sobre a evolución do noso propio planeta.

Equipada cunha serie de instrumentos, incluíndo cámaras, espectrómetros e magnetómetros, a nave espacial recollerá datos sobre a forma, masa, gravidade e potencial de exploración de minerais de Psyche. Os científicos agardan ansiosos o progreso da misión, anticipando a riqueza de coñecemento que descubrirá sobre o núcleo dun asteroide e os segredos que pode gardar sobre o noso propio mundo.

