O radiotelescopio da NASA retirouse para estudar as manchas solares durante a eclipse solar anular

Un radiotelescopio retirado da NASA utilizarase durante a próxima eclipse solar anular do 14 de outubro para estudar os efectos da lúa que cobre as manchas solares. Este proxecto, coñecido como Patrulla Solar, forma parte do programa de ciencia cidadá e servirá como proba para un experimento máis grande durante a eclipse solar total do 8 de abril do próximo ano. O telescopio, chamado Goldstone Apple Valley Radio Telescope (GAVRT), foi utilizado anteriormente pola NASA para estudar o espazo profundo. Agora está a ser operado por estudantes de forma remota para varios estudos científicos, incluíndo mapear o sol en lonxitudes de onda de radio.

Durante as eclipses, GAVRT observará a coroa interior do sol para estudar as rexións activas e as manchas solares. As manchas solares son perturbacións no campo magnético do sol que se poden ver como manchas escuras na súa superficie. O radiotelescopio centrarase en estudar estas rexións activas mentres a lúa pasa sobre elas. Ao analizar as emisións de radio a diferentes frecuencias, os investigadores poderán medir o campo magnético nas capas solares por riba das manchas solares.

Aínda que GAVRT non poderá capturar imaxes visualmente atractivas, proporcionará datos valiosos sobre o comportamento das manchas solares durante as eclipses. A medida que a lúa cobre diferentes partes da mancha solar ao longo do tempo, a potencia recollida pola antena diminuirá. Isto permitirá aos científicos analizar as manchas solares en detalle de alta resolución e observar calquera cambio nas emisións de radio das rexións activas.

O éxito do proxecto depende da presenza de manchas solares durante as eclipses e da xeometría da súa interacción coa Lúa. Aínda que as eclipses en si non serán totais nin anulares, as condicións específicas determinarán se o radiotelescopio pode reunir os datos necesarios.

En xeral, este proxecto demostra o potencial dos equipos retirados da NASA que están sendo reutilizados para a investigación científica e o valor das iniciativas de ciencia cidadá para ampliar o noso coñecemento do cosmos.

