MOXIE da NASA: revolucionando a exploración de Marte coa produción de osíxeno

O rover Perseverance do tamaño dun coche da NASA foi noticia cando aterrou en Marte en febreiro de 2021. Xunto con Perseverance, tamén chegou ao Planeta Vermello unha pequena caixa de ouro chamada MOXIE. MOXIE, abreviatura de "Mars Oxygen In-Situ Resource Utilization Experiment", foi deseñado para producir osíxeno en Marte e completou con éxito a súa misión.

Durante o seu período operativo, MOXIE xerou unha cantidade impresionante de osíxeno. Na súa última carreira, MOXIE produciu 9.8 gramos (0.35 onzas) de osíxeno, o que leva o total a 122 gramos (4.3 onzas), o dobre do que os científicos estimaron inicialmente. O dispositivo foi capaz de producir 12 gramos (0.4 onzas) de osíxeno por hora cunha pureza de polo menos o 98%.

Hai dúas razóns fundamentais para producir osíxeno en Marte. En primeiro lugar, os futuros astronautas do planeta necesitarán un abastecemento de osíxeno suficiente durante a súa estadía. En segundo lugar, o osíxeno é un compoñente crucial no combustible dos foguetes. Enviar suficiente combustible para foguetes a Marte para a viaxe de regreso require unha cantidade importante de osíxeno. O éxito de MOXIE na produción de osíxeno en Marte podería reducir potencialmente o peso das cargas útiles e facer máis factible a exploración humana do Planeta Vermello.

Os científicos cren que tecnoloxías como MOXIE tamén poderían ser beneficiosas para as misións lunares. Extraer recursos como auga e osíxeno da Lúa sería esencial para crear combustible para foguetes e establecer unha presenza a longo prazo na Lúa.

MOXIE funciona extraendo osíxeno de moléculas de dióxido de carbono na atmosfera de Marte. O proceso require temperaturas de aproximadamente 1,470 graos Fahrenheit (800 graos Celsius). O dispositivo está feito de materiais resistentes á calor, incluíndo pezas de aliaxe de níquel, aeroxel lixeiro e un revestimento de ouro que reflicte a calor infravermella.

O éxito de MOXIE abriu o camiño para futuros esforzos na produción de osíxeno en Marte. Aínda que non hai plans para MOXIE 2.0, a NASA pretende desenvolver un sistema a gran escala que inclúa capacidades de almacenamento e licuefacción de osíxeno.

En conclusión, os logros de MOXIE marcan un paso significativo no avance da exploración espacial. A capacidade de producir osíxeno en Marte é prometedora para manter a vida humana en futuras misións ao Planeta Vermello e minimizar a necesidade de cargas pesadas.

