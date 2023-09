A sonda solar Parker da NASA triunfa sobre unha erupción solar masiva

By

A sonda solar Parker da NASA conseguiu un logro innovador ao desafiar e triunfar sobre unha das explosións solares máis poderosas xamais rexistradas. O 5 de setembro de 2022, durante o seu encontro próximo número 13 co Sol, a nave espacial atopouse no camiño dunha colosal eyección de masa coronal (CME): intensos estalidos de campos magnéticos e plasma superquecido. O que fai que este encontro sexa extraordinario é que a sonda solar Parker estaba equipada para capturar esta tempestade solar cun detalle sen precedentes.

Os instrumentos da nave captaron imaxes fascinantes do CME que entraba en erupción da superficie do Sol. Esta é a primeira vez na historia que unha nave espacial se aventura tan preto do Sol e sobrevive a unha erupción solar tan poderosa. Os datos recollidos durante este encontro histórico proporcionan aos científicos unha visión incomparable dos CME e a oportunidade de estudalos nas súas primeiras etapas.

Espérase que os coñecementos obtidos desta misión avancen significativamente na nosa comprensión dos CME, as súas orixes e o seu comportamento. Este coñecemento é inestimable para prever e mitigar os perigos potenciais que representan os CME para a nosa infraestrutura tecnolóxica e os sistemas de comunicacións na Terra. Ao comprender mellor estas erupcións solares, os científicos esperan desenvolver estratexias máis eficaces para salvagardar a nosa sociedade dependente da tecnoloxía.

O doutor James Anderson, experto en meteoroloxía espacial, fixo fincapé na importancia da misión da sonda solar Parker para garantir a nosa disposición a protexer o noso estilo de vida moderno da furia ocasional do Sol. Este triunfo non só mostra o enxeño e a determinación humana, senón que tamén promete reescribir os libros de texto sobre física solar e predición do tempo espacial.

Mentres a Parker Solar Probe continúa coa súa misión, podemos anticipar descubrimentos máis sorprendentes sobre o noso Sol, a nosa estrela máis próxima e o universo que o rodea. Esta misión serve como un gran salto para a ciencia espacial, abrindo novas fronteiras na nosa comprensión do comportamento do Sol e do seu impacto potencial na Terra.

Fontes:

– Doutora Sarah Mitchell, física solar da NASA

– Dr. James Anderson, experto en meteoroloxía espacial

Definicións:

– Ejección de masa coronal (CME): ráfagas intensas de campos magnéticos e plasma sobrequentado emitido polo Sol

– Tempestade solar: unha potente erupción solar

– O tempo espacial: o estudo das condicións no espazo e os seus efectos na Terra

– Infraestrutura tecnolóxica: os sistemas e redes que soportan servizos e operacións de base tecnolóxica

Fonte: a sonda solar Parker da NASA triunfa sobre unha erupción solar masiva