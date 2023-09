A sonda solar Parker da NASA recolle datos valiosos sobre a expulsión de masa coronal

A Parker Solar Probe, a innovadora misión da NASA para "tocar o Sol", navegou recentemente a través dunha eyección de masa coronal (CME), unha poderosa explosión solar de partículas cargadas. O encontro produciuse o 5 de setembro de 2022, aínda que os descubrimentos e investigacións que o rodean agora se detallan nun novo artigo publicado en The Astrophysical Journal.

O evento marcou un afastamento significativo do estudo típico dos CME, xa que adoitan observarse desde a Terra. Non obstante, a sonda solar Parker puido observar este CME en particular de preto, xa que estaba situado a só 5.7 millóns de millas da superficie do Sol. Esta proximidade permitiu aos científicos reunir datos e coñecementos inestimables sobre a interacción entre os CME e o po interplanetario.

Os CME son erupcións masivas da atmosfera exterior do Sol que poden ter efectos graves sobre o clima espacial, incluíndo interrupcións en satélites, sistemas de comunicación, tecnoloxías de navegación e redes eléctricas na Terra. Comprender como interactúan os CME co po interplanetario é fundamental para predicir o seu impacto no noso planeta.

O encontro do pasado setembro foi a primeira vez que Parker observou un CME, e os resultados foron notables. A sonda observou que o CME despexaba un camiño a través do po interplanetario, desprazándoo uns 6 millóns de quilómetros do Sol. Non obstante, o po foi reabastecido case inmediatamente por partículas de po interplanetarias que flotaban polo sistema solar.

Este descubrimento confirmou unha teoría de que se producen interaccións entre os CME e o po, o que ofrece aos científicos unha comprensión máis profunda da dinámica dentro da coroa solar. As observacións realizadas pola cámara Wide Field Imagery for Solar Probe (WISPR) de Parker Solar Probe foron fundamentais neste avance.

Aínda que son necesarios máis estudos e observacións para comprender completamente os efectos do po interplanetario nos CME, este descubrimento histórico abre novas vías para explorar as complexidades do noso Sol e o seu impacto no tempo espacial.

Fontes: Scientific American, NASA