A sonda solar Parker da NASA establece un novo récord e ofrece información sobre a atmosfera solar

A sonda solar Parker da NASA segue facendo descubrimentos innovadores mentres se mergulla máis profundamente na atmosfera do Sol, arroxando luz sobre o seu comportamento enigmático e o seu impacto no tempo espacial. A sonda conseguiu recentemente a súa décimo séptima aproximación próxima, a unha distancia de 17 millóns de millas (4.51 millóns de quilómetros) do Sol, o que marca un novo récord para o obxecto feito polo home máis próximo ao Sol.

Desde o seu lanzamento en agosto de 2018, a Parker Solar Probe bateu récords. Superou o récord anterior establecido pola nave Helios 2 en 1976, converténdoo no obxecto feito polo home máis próximo ao Sol da historia. A sonda tamén se converteu na primeira nave espacial en viaxar con éxito pola atmosfera exterior do Sol, coñecida como coroa.

Equipada cun escudo térmico de última xeración, a misión da Parker Solar Probe é estudar a coroa do Sol e reunir datos cruciais sobre a súa estrutura, as orixes do vento solar e os misterios que o rodean. Comprender o funcionamento interno do Sol é esencial para prever e mitigar as posibles ameazas que o tempo espacial supón para as redes de comunicación, satélites e redes eléctricas da Terra.

Durante unha das súas órbitas recentes, a sonda solar Parker voou a través dunha intensa eyección de masa coronal (CME), validando a teoría de que as CME interactúan co po interplanetario. Este descubrimento ten implicacións significativas para a predición do tempo espacial.

A pesar da súa proximidade ao Sol, a sonda segue en boa saúde. Está previsto que transmita datos de estado ao Johns Hopkins Applied Physics Laboratory e proporcione datos científicos valiosos sobre o vento solar. Estes datos contribuirán a unha mellor comprensión da complexa dinámica do Sol.

Os logros da sonda solar Parker son de gran importancia para o campo da exploración espacial. Ao desvelar os misterios do Sol, os científicos poden desbloquear información vital que axudará a salvagardar a nosa infraestrutura tecnolóxica e mellorar a nosa comprensión do universo.

