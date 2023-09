Presentando o inesperado: os sorprendentes descubrimentos de OSIRIS-REx no asteroide Bennu

By

OSIRIS-REx, a terceira misión da historia que recolle unha mostra dun asteroide, proporcionou aos científicos unha visión incrible do misterioso mundo das rochas espaciais. A viaxe de dous anos da nave ao redor do asteroide Bennu revelou a sorprendente diversidade e complexidade destes corpos celestes.

Antes de OSIRIS-REx, outras dúas misións, Hayabusa 1 e NEAR-Shoemaker, estudaran os asteroides en detalle. Non obstante, foi Hayabusa 1 quen confirmou por primeira vez a existencia de "pilas de cascallos", conglomerados de pedras, area e grava unidas por forzas gravitatorias débiles.

Cando os científicos observaron inicialmente a Bennu desde telescopios, esperaban que fose semellante ao asteroide Itokawa. Non obstante, tras un exame máis detallado, OSIRIS-REx descubriu unha paisaxe rochosa diferente a nada que viran nunca antes. As rochas porosas e de formas estrañas na superficie de Bennu desafiaron as súas suposicións previas sobre a composición e estrutura destas rochas espaciais.

Os investigadores decatáronse de que estas rochas porosas son altamente absorbentes, comportándose como unha zona arrugada nun coche durante os impactos. Protexen a superficie do asteroide absorbendo a enerxía dos corpos de impacto máis pequenos, o que resulta en menos cráteres do esperado.

OSIRIS-REx tamén fixo un descubrimento significativo sobre a densidade da capa superficial de Bennu. Durante o seu intento de recollida de mostras, a nave espacial afundiuse profundamente na superficie, revelando que a capa superficial ten unha densidade moito menor que o resto do asteroide.

O enfoque da misión para a recollida de mostras, diferente das misións anteriores, proporcionou información inestimable. As respostas inesperadas da superficie de Bennu ao aterrizaje da nave espacial desconcertaron aos científicos, deixándolles máis preguntas que explorar.

En xeral, os descubrimentos de OSIRIS-REx desafiaron as suposicións anteriores e ampliaron a nosa comprensión dos asteroides e da súa diversa natureza. Estes descubrimentos contribuirán ás futuras misións de asteroides e mellorarán o noso coñecemento da historia do sistema solar.

