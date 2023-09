Asombroso novo mosaico da superficie lunar revelado pola NASA

A NASA compartiu recentemente un novo e impresionante mosaico da superficie lunar na súa páxina de Instagram. O mosaico, titulado "Moonlight Sonata", foi creado usando imaxes capturadas por dúas cámaras que orbitan a Lúa: a Lunar Reconnaissance Orbiter Camera (LROC) e a ShadowCam.

Segundo a axencia espacial, o mosaico ofrece unha vista aérea da superficie lunar, mostrando tons de negro, branco e gris. Destaca especialmente o cráter Shackleton, situado na parte inferior dereita da imaxe. As imaxes detalladas de ShadowCam permiten aos espectadores observar as áreas de sombra permanente dentro do chan e das paredes interiores do cráter. Pola contra, as áreas iluminadas polo sol, como o bordo e os flancos do cráter, son capturadas polo LROC.

A NASA compartiu unha breve descrición do mosaico en Instagram xunto coa imaxe. A publicación, que obtivo case 250,000 gústame desde a súa publicación hai 12 horas, recibiu unha infinidade de comentarios de espectadores abraiados. Moitos expresaron o seu admiración pola vista abraiante, mentres que outros eloxiaron a NASA polo seu traballo.

Un usuario preguntou por un círculo branco prominente dentro do mosaico, que a NASA identificou como o cráter Shackleton. A atractiva publicación xerou varias reaccións, que van desde a fascinación ata a admiración.

Esta última compartición de Instagram é outro exemplo da capacidade da NASA para cativar e educar á súa audiencia con impresionantes imaxes do espazo e dos corpos celestes. O compromiso constante da axencia espacial en plataformas de redes sociais como Instagram permítelle conectarse con persoas de todo o mundo e fomentar o interese pola exploración espacial.

Fontes: NASA Instagram

Definicións:

1. Cámara Lunar Reconnaissance Orbiter (LROC) – un instrumento a bordo da nave espacial Lunar Reconnaissance Orbiter deseñado para capturar imaxes de alta resolución da superficie da Lúa.

2. ShadowCam: un instrumento da NASA a bordo da nave espacial do Instituto de Investigación Aeroespacial de Corea chamada Danuri, responsable de capturar imaxes detalladas das áreas sombreadas da Lúa.

3. Cráter Shackleton: un gran cráter de impacto situado preto do polo sur lunar, coñecido polas súas rexións permanentemente sombreadas.