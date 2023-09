Os astronautas da NASA practican a carreira para lanzar a plataforma de lanzamento para a misión lunar

Catro astronautas que se preparan para a misión Artemis II, que está programado para ir á Lúa o próximo ano, realizaron recentemente unha carreira de práctica ata a plataforma de lanzamento en novos vehículos de transporte da tripulación no Centro Espacial Kennedy. Os astronautas, incluídos os astronautas da NASA Reid Wiseman, Victor Glover e Christina Koch, así como o astronauta canadense Jeremy Hansen, vestíronse con traxes espaciais laranxas e montaron nos vehículos de transporte da tripulación desde o edificio de operacións e caixa de Neil A. Armstrong ata a plataforma de lanzamento 39. -B.

A carreira en seco levouse a cabo para demostrar os procedementos normais do día de lanzamento en preparación para a misión, que podería lanzarse en novembro de 2024. A misión Artemis II será o primeiro voo tripulado do poderoso foguete Space Launch System da NASA, con astronautas montados no Orión. cápsula espacial. Está previsto que a misión sexa unha viaxe de 10 días arredor da Lúa, pero non hai plans para un pouso lunar.

A misión Artemis III, que está prevista para levar os humanos de volta á superficie lunar por primeira vez desde 1972, contará coa nave espacial Starship de SpaceX como sistema de aterraxe humano. Non obstante, a nave espacial Starship aínda está en desenvolvemento e espérase que estea lista en decembro de 2025.

A misión Artemis II seguirá o exitoso voo de proba sen tripulación de Artemis I, que superou os límites da nave espacial Orión para garantir a seguridade dos pasaxeiros humanos. A cápsula de Orión e o módulo de servizo europeo para Artemis II xa están no Centro Espacial Kennedy, pero non estarán listos ata abril. O impulsor da etapa central está á espera de ser transportado desde a instalación de montaxe Michoud da NASA, mentres que os dous foguetes sólidos están a ser transportados en tren desde Utah.

Os técnicos da NASA comezaron a conectar os catro motores RS-25, que foron convertidos do programa de transbordadores espaciais, á base do escenario central. Espérase que a etapa central chegue en novembro e o apilado do Sistema de Lanzamento Espacial comezará en febreiro de 2024 no Edificio de Ensamblaxe de Vehículos do Centro Espacial Kennedy.

