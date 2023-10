Misión Psyche da NASA: explorando un asteroide rico en metais

By

A NASA lanzou recentemente a misión Psyche, unha nave espacial que viaxa ao cinto de asteroides para estudar un asteroide coñecido como Psyche. Crese que este asteroide en particular é rico en metais, o que o converte nun obxecto de estudo único para os científicos. A misión ten como obxectivo obter información sobre a composición e o núcleo de planetas similares ao noso.

David Lawrence, principal membro do equipo profesional do Laboratorio de Física Aplicada da Universidade Johns Hopkins, é o investigador principal dun dos instrumentos a bordo da nave espacial Psyche. O instrumento, un espectrómetro de raios gamma e neutróns, axudará a analizar a composición do asteroide.

Hipopótamos: mandíbulas poderosas, masticadores ineficientes

A pesar das súas poderosas mandíbulas e dos seus dentes aterradores, os hipopótamos son masticadores sorprendentemente ineficientes. Un estudo publicado en PLOS One revela que os hipopótamos loitan co movemento de moer necesario para mastigar a súa comida de forma eficiente. A súa habilidade masticatoria parece que foi sacrificada a favor de usar as súas mandíbulas para loitar.

Marcus Clauss, profesor da Universidade de Zúric, e os seus colegas realizaron o estudo. Descubriron que os hipopótamos teñen calidades únicas que lles permiten exercer forza coas súas mandíbulas pero non mastigar no sentido tradicional.

O poder de sincronización da música

Escoitar música non só trae pracer, senón que tamén crea experiencias compartidas entre os oíntes. Un estudo realizado por Wolfgang Tschacher, psicólogo da Universidade de Berna, revela que as persoas que asisten a concertos de música clásica sincronizan os seus movementos, a frecuencia cardíaca e a frecuencia respiratoria. Esta sincronización está profundamente enraizada no noso pasado evolutivo.

Tschacher utilizou sensores portátiles e tecnoloxía de captura de movemento para medir as respostas do público do concerto. A súa investigación, publicada en Scientific Reports, proporciona información sobre o profundo impacto da música nos procesos fisiolóxicos humanos e as experiencias colectivas.

Cigarras: un impacto no ecosistema en auxe

A aparición periódica de cigarras cada 17 anos ten importantes consecuencias para os ecosistemas forestais. A investigación realizada pola bióloga Zoe Getman-Pickering da Universidade de George Washington mostra que cando xorden as cigarras, proporcionan unha fonte de alimento abundante para varios animais, incluídas as aves. Isto leva a unha diminución da depredación das aves sobre as eirugas, o que provoca máis danos nas follas dos carballos.

O estudo, publicado en Science, destaca os complexos efectos en cascada que os booms cíclicos da poboación das cigarras teñen no ecosistema.

Deep Sea Mining: Sopesando riscos e recompensas

Hai un crecente interese comercial na minería de metais valiosos do fondo oceánico profundo. Non obstante, expedicións recentes tamén revelaron que os ecosistemas mariños profundos albergan formas de vida raras e delicadas. Os investigadores que exploraban os respiradoiros hidrotermais ricos en minerais no Océano Pacífico descubriron hábitats subterráneos de covas cheos de vida. Estes hábitats poderían potencialmente estar conectados, o que indica a necesidade de máis investigación antes de levar a cabo calquera actividade mineira.

Noutro tipo de ambiente, chamado nódulos polimetálicos, os minerais valiosos están espallados polo fondo do mar. Muriel Rabone, do Museo de Historia Natural de Londres, e os seus colegas estiman que podería haber miles de especies descoñecidas vivindo nestes nódulos e preto destes. O estudo, publicado en Current Biology, fai fincapé na importancia de comprender estes ecosistemas antes de explotar os seus recursos potenciais.

