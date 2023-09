By

Un informe recente da Oficina de Responsabilidade do Goberno dos Estados Unidos (GAO) revelou que altos funcionarios da NASA consideran que o foguete Space Launch System (SLS) da axencia é "inaccesible" aos niveis de custo actuais. O informe suscita preocupacións sobre a transparencia dos custos continuos do programa e destaca a falta de claridade sobre que funcionarios fixeron estas afirmacións.

Os portavoces da NASA aínda non comentaron o informe.

Non obstante, o informe da GAO recoñece que a NASA recoñece a necesidade de mellorar a accesibilidade do programa SLS. O plan da NASA para abordar este problema inclúe esforzos para estabilizar o calendario de voos, aumentar a eficiencia, fomentar a innovación e axustar as estratexias de adquisición para reducir o risco de custos.

O foguete SLS é un compoñente crucial do programa Artemis da NASA, que ten como obxectivo establecer unha base na Lúa e realizar máis misións exploratorias e científicas. Aínda que o primeiro lanzamento de proba do SLS, coñecido como Artemis I, tivo éxito, o programa enfrontouse ás críticas dos organismos de control do goberno por problemas de contratación, sobrecostos e falta de transparencia.

O informe da GAO suxire que a NASA debería desenvolver unha liña de base de custos para capturar os custos de produción das misións que utilicen o foguete SLS Block I. Non obstante, a NASA non aplicou completamente esta recomendación, segundo o informe.

Ata agora, gastáronse ao redor de 12 millóns de dólares no desenvolvemento do foguete SLS, e a NASA solicitou máis de 11 millóns de dólares na súa recente proposta de orzamento para apoiar o programa durante os próximos catro anos.

O informe chama a atención sobre a necesidade de que a NASA aborde a accesibilidade do programa SLS e mellore a transparencia para garantir a súa sustentabilidade a longo prazo.

