O futuro da misión de retorno de mostras a Marte da NASA está en dúbida, segundo Scathing Review

Os plans da NASA para a misión Mars Sample Return (MSR), que se lanzará en 2028, foron cuestionados pola Xunta de Revisión Independente da axencia. O informe destaca os problemas técnicos, un orzamento crecente e un calendario de lanzamento pouco realista como os principais problemas aos que se enfronta a misión.

A misión MSR é unha colaboración entre a NASA e a Axencia Espacial Europea e considérase un paso crucial na exploración de Marte. Implica o Perseverance Rover da NASA, que xa recolleu mostras marcianas e as depositou na superficie do planeta. Estas mostras serían entón recuperadas e traídas de volta á Terra pola misión MSR.

Estimado orixinalmente en 4 millóns de dólares, o custo da misión MSR agora elevouse a uns 5.3 millóns de dólares. O informe do comité de revisión identifica problemas na promoción, organización, programación e financiamento da misión. Segundo o informe, a misión estableceuse cun orzamento e expectativas de calendario pouco realistas, facendo imposible a data de lanzamento de 2028.

Trasladar o lanzamento á seguinte xanela factible en 2030 aumentaría o custo da misión a 8-11 millóns de dólares, poñendo unha presión significativa sobre o orzamento da NASA para a ciencia planetaria. Outra opción suxerida pola directiva é utilizar dous módulos de aterraxe en lugar dun para devolver as mostras, pero isto ampliaría aínda máis o prazo e aumentaría os custos.

O informe recomenda que a NASA examine a estrutura de xestión e organización da misión para mellorar a rendición de contas. Tamén subliña a necesidade de que a NASA se comprometa e comunique mellor a importancia da misión MSR ao público.

En resposta ás conclusións do comité de revisión, a NASA nomeou un equipo de revisión dirixido por Sandra Connelly, administradora adxunta para a ciencia da axencia, para abordar os problemas suscitados. O equipo pretende publicar un informe en marzo do próximo ano. Mentres tanto, a NASA atrasou a confirmación do custo e do calendario oficial da misión.

Non é a primeira vez que a misión MSR se enfronta a críticas. En xullo, o Comité de Asignacións do Senado dos Estados Unidos expresou a súa preocupación polos desafíos técnicos e o aumento dos custos, e pediu á NASA que ofreza opcións para revisar ou reducir a misión se non pode manterse dentro do orzamento.

A misión MSR tamén se enfronta á competencia de China, que está a planear a súa propia misión de retorno de mostras a Marte que se lanzará ao redor de 2030.

Fontes:

- Informe da Xunta de Revisión Independente da NASA

- Comisión de Asignacións do Senado dos EUA