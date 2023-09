A nave espacial Lucy da NASA capta as primeiras imaxes do asteroide Dinkinesh

A sonda Lucy da NASA capturou con éxito as súas primeiras imaxes do asteroide principal do cinto, Dinkinesh. Este é o primeiro dos 10 asteroides que estudará Lucy durante un período de 12 anos. Situada actualmente a 14 millóns de quilómetros de distancia de Dinkinesh, Lucy chegará a 265 millas do asteroide o 1 de novembro de 2023, usando o encontro próximo para probar os seus sistemas.

As imaxes tomadas por Lucy mostran un pequeno punto que se move sobre o fondo de estrelas, representando a Dinkinesh. Estas imaxes foron capturadas os días 2 e 5 de setembro de 2023. A nave espacial seguirá achegándose a Dinkinesh durante os próximos dous meses ata a súa aproximación máis próxima.

Durante este tempo, o equipo de Lucy probará os sistemas e procedementos das naves espaciais, centrándose no sistema de seguimento da terminal. Este sistema está deseñado para manter o asteroide dentro do campo de visión dos instrumentos mentres a nave espacial pasa a unha velocidade de 10,000 mph.

Para garantir un sobrevoo preciso, Lucy seguirá tomando imaxes do asteroide usando o seu programa de navegación óptica. Este programa determina a posición relativa de Lucy e Dinkinesh comparando a posición aparente do asteroide co fondo da estrela. Non obstante, é importante ter en conta que Dinkinesh non mostrará detalles da superficie ata o día do encontro, xa que seguirá sendo un punto de luz sen resolver durante a aproximación.

As imaxes captadas por Lucy foron tomadas mediante a súa cámara de alta resolución, o instrumento L'LORRI, proporcionado polo Johns Hopkins Applied Physics Laboratory. O investigador principal da misión Lucy, Hal Levison, ten a súa sede en Boulder, Colorado, e a misión está xestionada polo Goddard Space Flight Center da NASA en Maryland. A nave espacial en si foi construída por Lockheed Martin Space en Colorado.

Fontes:

