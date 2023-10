A nave espacial Lucy da NASA prepárase para un encontro próximo co asteroide Dinkinesh

A sonda Lucy da NASA prepárase para o seu primeiro encontro en primeiro plano cun asteroide. O 1 de novembro voará polo asteroide Dinkinesh e probará os seus instrumentos en preparación para futuras visitas aos asteroides troianos que orbitan ao redor do sol xunto a Xúpiter. Dinkinesh, que mide menos de media milla de ancho, está situado no cinto principal de asteroides entre as órbitas de Marte e Xúpiter.

Durante o sobrevoo, o foco principal será probar o sistema de seguimento terminal da nave espacial, que lle permitirá rastrexar de forma autónoma o asteroide e mantelo á vista dos instrumentos. A nave espacial recollerá datos utilizando a súa cámara de alta resolución e a cámara térmica de infravermellos. Tamén utilizará o sistema de seguimento terminal para rastrexar o asteroide nos últimos oito minutos do encontro e recoller datos coa súa imaxe en cor e espectrómetro infravermello.

Este encontro con Dinkinesh serve como proba para os sistemas de Lucy antes de que pase aos seus principais obxectivos, os asteroides troianos de Xúpiter. O obxectivo da misión Lucy é examinar estes asteroides nunca explorados que orbitan ao redor do Sol en dous "enxames" por diante e detrás de Xúpiter. Antes de chegar aos asteroides troianos, Lucy terá outro sobrevoo dun asteroide do cinto principal chamado Donaldjohanson en 2025 para realizar probas adicionais en voo.

Os datos capturados do encontro de Dinkinesh non só proporcionarán valiosos resultados das probas de enxeñería, senón que tamén ofrecerán información sobre a conexión entre asteroides do cinto principal máis grandes e os asteroides máis pequenos próximos á Terra. Despois do encontro, Lucy continuará no seu camiño arredor do sol, regresando ás proximidades da Terra para recibir unha asistencia por gravidade en 2024 antes de chegar aos asteroides troianos de Xúpiter en 2027.

Este primeiro encontro próximo con Dinkinesh marca un fito emocionante para a misión Lucy, xa que a nave espacial comeza a súa viaxe de exploración e descubrimento no cinto de asteroides.

Fontes:

– https://www.nasa.gov/lucy