A nave espacial Lucy da NASA continúa aproximándose ao asteroide Dinkinesh

A sonda Lucy da NASA está facendo o seu camiño constantemente cara ao asteroide Dinkinesh, que foi capturado por primeira vez o 3 de setembro de 2023. Actualmente, a nave espacial está a uns 4.7 millóns de quilómetros de distancia do asteroide, con aproximadamente 16 millóns de quilómetros por percorrer antes da súa reunión prevista. o 1 de novembro.

Mentres Lucy se achega ao asteroide, o equipo da nave espacial observou que Dinkinesh foi iluminando gradualmente. Tamén notaron unha lixeira variación no brillo que se aliña co período de rotación coñecido do asteroide de 52.7 horas. O equipo estivo usando imaxes de alta resolución capturadas pola cámara de Lucy, L'LORRI, para perfeccionar a súa comprensión da posición da nave espacial en relación co asteroide. Esta información permitiulles navegar ópticamente por Lucy cara ao encontro.

Para afinar aínda máis a traxectoria, o 29 de setembro realizouse unha pequena manobra de corrección, alterando a velocidade da nave espacial en só 6 cm/s. Este axuste está proxectado para levar a nave espacial a 265 millas do asteroide. A finais de outubro, haberá outra oportunidade para facer máis axustes de traxectoria se fose necesario.

A partir do 6 de outubro, a nave espacial entrou nun apagón de comunicacións planeado ao pasar por detrás do sol desde a perspectiva da Terra. Non obstante, Lucy continuou capturando imaxes do asteroide durante este apagón e transmitiráas de volta á Terra unha vez que se restablezan as comunicacións a mediados de outubro.

Lucy forma parte do Programa Discovery da NASA e está a ser xestionada polo Goddard Space Flight Center da NASA. A nave espacial foi construída por Lockheed Martin Space. O investigador principal da misión Lucy é Hal Levison, con sede en Boulder, Colorado.

Esta misión en curso demostra o progreso e a dedicación dos esforzos de exploración espacial da NASA. O encontro de Lucy con Dinkinesh proporcionará información valiosa sobre o asteroide e contribuirá á nosa comprensión da historia do noso sistema solar.

Fonte: Goddard Space Flight Center da NASA