Looming Rendezvous: a nave espacial Lucy achégase a Dinkinesh no cinto de asteroides

A sonda Lucy da NASA está ao bordo dun fito emocionante na súa misión. Despois de percorrer millóns de quilómetros nos últimos dous anos, a sonda espacial achégase agora ao seu primeiro destino: Dinkinesh no cinto principal de asteroides. Este encontro é unha preparación vital para a futura exploración de Lucy dos asteroides troianos de Xúpiter.

Ás 12:54 p.m. ET do 1 de novembro, Lucy chegará á súa aproximación máis próxima a Dinkinesh, a unha distancia aproximada de 265 quilómetros (425 millas). Este importante fito marca a primeira vez que Lucy ofrecerá unha visión detallada dun obxecto que antes só aparecera como un borroso distante a través da lente dos telescopios.

Lucy leva observando a Dinkinesh visualmente desde o 3 de setembro. O equipo da misión enviou recentemente á nave unha actualización de coñecemento final, un paquete de datos que contén a información máis recente sobre as posicións relativas da sonda espacial e do asteroide. Equipada con estes datos, Lucy percorrerá a distancia restante de aproximadamente medio millón de millas (800,000 quilómetros) para chegar ao asteroide.

Ao redor dunha hora antes da súa aproximación máis próxima, Lucy activará o seu sistema de seguimento terminal para controlar a posición de Dinkinesh. Nese punto, a nave espacial estará a unhas 10,000 millas (16,000 quilómetros) de distancia do asteroide. Debido ao pequeno tamaño de Dinkinesh, o sistema só se bloqueará completamente no asteroide poucos momentos antes da aproximación máis próxima de Lucy.

O próximo sobrevoo tamén servirá como proba inaugural para o sistema de seguimento do terminal de Lucy. Este sistema autónomo está deseñado para localizar e manter o asteroide con precisión dentro do campo de visión dos instrumentos. Durante os últimos oito minutos do sobrevoo, Lucy recollerá datos vitais usando a súa imaxe en cor e o seu espectrómetro infravermello, coñecidos colectivamente como o instrumento L'Ralph.

Mark Effertz, o enxeñeiro xefe de Lucy en Lockheed Martin Space, explicou que mentres Lucy se aventura na inmensidade do espazo, os comandos interactivos non son factibles debido ao importante atraso duns 30 minutos para que os sinais de radio viaxan entre a nave e a Terra. Polo tanto, todas as observacións científicas están preprogramadas, o que garante que a nave espacial funcione de forma autónoma.

Despois do sobrevoo, Lucy pasará unha hora adicional facendo imaxes e rastrexando a Dinkinesh antes de reorientarse para restablecer a comunicación coa Terra. Ao longo dos próximos catro días, a cámara de alta resolución de Lucy, L'LORRI, seguirá capturando imaxes detalladas do asteroide.

A misión Lucy, lanzada en outubro de 2021, ten como obxectivo principal estudar os asteroides troianos, unha colección de corpos rochosos que lideran e seguen a Xúpiter na súa órbita arredor do Sol. A partir de 2027, Lucy emprenderá a súa xira polos asteroides troianos, comezando por Eurybates e a súa parella binaria Queta, despois Polimele e o seu compañeiro binario Leucus, seguidos de Orus e, finalmente, a parella binaria Patroclo e Menoetius.

Como nota interesante, Dinkinesh engadiuse á lista de obxectivos de asteroides de Lucy a principios deste ano para servir como campo de probas para os instrumentos da nave antes da súa chegada ao sistema Xoviano. O asteroide recibiu o nome oficial de Dinkinesh tras un longo período de permanecer sen nome desde o seu descubrimento en 1999. O seu nome, que significa "es marabilloso" en amárico, a lingua etíope, rende homenaxe ao fósil do antepasado humano coñecido como "Lucy". ”

FAQs

Cal é o propósito da misión da nave Lucy?

A misión da sonda Lucy é estudar os asteroides troianos, un grupo de corpos celestes que orbitan ao redor do Sol xunto a Xúpiter. Ao explorar estes asteroides, os científicos pretenden obter información sobre a historia temperá do sistema solar.

Cal é o sistema de seguimento terminal da nave espacial Lucy?

O sistema de seguimento terminal da sonda Lucy é un sistema autónomo deseñado para localizar con precisión o asteroide que está observando e garantir que permaneza dentro do campo de visión dos instrumentos a bordo.

Que instrumentos usa Lucy para recoller datos durante os sobrevoos?

Durante os sobrevoos, Lucy emprega o instrumento L'Ralph, que consiste nunha imaxe en cor e un espectrómetro infravermello. Estes instrumentos permiten á nave espacial reunir datos valiosos sobre a composición e as características dos asteroides que atopa.

Por que se escolleu o asteroide Dinkinesh como obxectivo de Lucy?

Dinkinesh foi elixido como obxectivo para que Lucy probase os instrumentos da nave antes da súa chegada ao sistema Xoviano. Ademais, Dinkinesh recibiu o nome oficial do fósil do antepasado humano "Lucy" para render homenaxe ao seu significado na nosa comprensión da historia evolutiva.