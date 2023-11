Novo artigo: a nave espacial Lucy preparada para explorar un territorio inexplorado

By

A sonda Lucy da NASA emprende unha emocionante misión para explorar os misterios do noso barrio cósmico. O 1 de novembro, Lucy fará o seu primeiro sobrevoo dun asteroide chamado Dinkinesh, o que marca o inicio da súa xira de 12 anos por 10 asteroides. Esta misión innovadora ten como obxectivo investigar os asteroides troianos, que son restos da formación do noso sistema solar e seguen a órbita de Xúpiter arredor do sol.

O momento do encontro próximo de Lucy con Dinkinesh é moi esperado, xa que dará a coñecer novas ideas sobre este asteroide de media milla de ancho. Anteriormente, Dinkinesh só se podía ver como unha mancha sen resolver a través dos telescopios. O investigador principal de Lucy, Hal Levison, expresou a súa emoción pola primeira visión da humanidade desta enigmática rocha espacial.

Lanzado o 16 de outubro de 2021 desde o Centro Espacial Kennedy, Lucy pasou por amplos preparativos para a súa cita con Dinkinesh. Recibiu unha axuda por gravidade da Terra o 16 de outubro de 2022, lanzándoo cara ao cinto principal de asteroides situado a 300 millóns de quilómetros de distancia.

FAQ:

P: Que son os asteroides troianos?

R: Os asteroides troianos son un grupo de rochas espaciais que seguen a órbita de Xúpiter arredor do sol. Crese que son restos da formación do noso sistema solar.

P: Cantos anos teñen os asteroides troianos?

R: Estes asteroides probablemente teñan polo menos 4.6 millóns de anos, remóntanse ao momento da formación do noso sistema solar.

P: Que revelará a misión de Lucy?

R: A misión de Lucy ten como obxectivo investigar estes "fósiles" primixenios do noso sistema solar, proporcionando información sobre a composición dos elementos durante a formación temperá da Terra.

Cando Lucy se achegue a Dinkinesh, someterase a unha importante proba dos seus instrumentos antes de chegar ao seu destino final: os asteroides troianos. Utilizaranse sistemas de seguimento, imaxes en cor, espectrómetros infravermellos e cámaras de alta resolución para recoller datos valiosos sobre a composición e as características de Dinkinesh.

Despois de despedirse de Dinkinesh, a próxima aventura de Lucy levarao de volta á Terra para obter outra asistencia por gravidade en decembro de 2024. Agardan sobrevós posteriores doutros corpos principais do cinto de asteroides, incluíndo a rocha espacial 52246 Donaldjohanson e os asteroides troianos 3548 Eurybates e 15094 Polymele.

A misión de Lucy representa unha oportunidade sen precedentes para desvelar os segredos da historia do noso sistema solar. Ao estudar estes antigos asteroides, os científicos esperan obter máis información sobre as orixes do noso barrio cósmico e os elementos que formaron o noso planeta.

Fontes: NASA (Url: https://www.nasa.gov/)