A sonda Lucy da NASA prepárase para o encontro co asteroide Dinkinesh

By

A sonda Lucy da NASA prepárase para o seu próximo sobrevoo do asteroide Dinkinesh o 1 de novembro. Dinkinesh está situado no principal cinto de asteroides entre Marte e Xúpiter e será a primeira parada da misión de Lucy para visitar outras nove rochas espaciais, coñecidas como asteroides troianos. Durante este encontro probarase o innovador sistema de seguimento de terminal da nave espacial, xa que necesita apuntar con precisión os seus instrumentos aos asteroides durante os sobrevoos.

Durante a súa aproximación a Dinkinesh, Lucy viaxará a unha velocidade incrible de 10,000 mph, polo que é unha tarefa difícil manter un aliñamento axeitado co asteroide. Porén, este encontro serve como un "ensaio xeral" para os futuros encontros de Lucy cos asteroides troianos, xa que a xeometría do sobrevoo é similar á que se espera durante eses encontros.

O propio Dinkinesh é un pequeno asteroide, que mide só 0.5 millas de ancho. Será o asteroide do cinto principal máis pequeno xamais fotografiado de preto por unha nave espacial. A pesar do seu tamaño, o equipo de Lucy cre que Dinkinesh proporcionará datos valiosos para a misión.

Unha vez que se complete o sobrevoo, Lucy partirá do cinto principal de asteroides e regresará á Terra para recibir unha asistencia por gravidade en decembro de 2024, que o impulsará cara aos asteroides troianos. Despois, Lucy terá outro sobrevoo dun asteroide do cinto principal en 2025 antes de chegar finalmente aos asteroides troianos de Xúpiter en 2027.

O encontro con Dinkinesh marca un fito importante para a misión Lucy, xa que pon a proba os instrumentos e sistemas de navegación da nave espacial. Esta misión ten como obxectivo descubrir os segredos do primeiro sistema solar e arroxar luz sobre a formación e evolución do noso propio planeta. Con cada sobrevoo, Lucy reunirá datos valiosos que axudarán aos científicos a reconstruír a historia do noso barrio cósmico.

Fontes:

– A sonda Lucy da NASA voará xunto á rocha espacial Dinkinesh o 1 de novembro, un vídeo da axencia ofrécenos unha vista previa do encontro. (fonte)

– Coñece os 10 asteroides que visitará a sonda Lucy da NASA (fonte)

– Crédito da imaxe: Robert Lea/NASA