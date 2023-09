A beleza abraiante e o potencial científico do cráter Shackleton na Lúa

O Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) da NASA capturou unha imaxe de mosaico impresionante do cráter Shackleton, mostrando o seu inmenso tamaño e importancia científica. Este cráter lunar, que mide 12.4 millas (20 km) de diámetro, supera a moitos dos seus homólogos na Terra en termos de escala. Situado no Polo Sur lunar, o cráter Shackleton é un sitio prometedor para a exploración debido á súa abundancia de recursos e posibles descubrimentos científicos.

A imaxe composta do cráter Shackleton foi creada utilizando fotos tomadas pola Lunar Reconnaissance Orbiter Camera (LROC) do LRO e os datos recollidos polo instrumento ShadowCam na nave espacial Koran Danuri, desenvolvida pola NASA. Este punto de vista desde a órbita lunar ofrece unha perspectiva única sobre o impacto que formou este cráter colosal hai idades. O impacto, probablemente causado por un anaco masivo de restos espaciais, provocou unha profunda interrupción da superficie da lúa.

A análise realizada polo LRO revela o notable patrón de salpicadura onde a expulsión intensamente quentada do impacto aterrou no Polo Sur lunar. Hoxe, as profundidades do cráter Shackleton son extremadamente frías, preservando os valiosos recursos entregados a través dos impactos de asteroides e cometas. Estes recursos inclúen o helio-3, un combustible potencial para a fusión nuclear, así como o uranio, o torio e o xeo de auga. O xeo de auga ten o potencial para manter os futuros habitantes lunares, proporcionando auga potable e a capacidade de crear combustible para foguetes e oxidante.

Aínda que a foto pode non revelar o potencial científico detallado do cráter Shackleton, a NASA recoñece a súa importancia como obxectivo para a exploración humana. De feito, actualmente existe unha misión robótica explorando a súa superficie. A impresionante beleza e as posibilidades científicas desta marabilla lunar recórdannos a nosa propia vulnerabilidade como seres na Terra.

Fontes: NASA