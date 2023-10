A NASA lanzará o sistema de comunicacións láser á Estación Espacial Internacional

A NASA prepárase para enviar un sistema de comunicacións láser á Estación Espacial Internacional (ISS) o próximo mes. O sistema, coñecido como ILLUMA-T, instalarase no módulo externo da ISS. O seu propósito é mostrar comunicacións con láser de alta velocidade de datos desde a estación espacial ata a demostración de relé de comunicacións láser (LCRD) da NASA, que despois transmitirá os datos de volta á Terra.

LCRD, lanzado en 2021, está enviando actualmente datos á Terra desde órbita xeosíncrona a unha velocidade de 1.2 Gbps. Como satélite de retransmisión, LCRD permite que as misións espaciais envíen os seus datos a través de enlaces láser ao relé, que logo os transmite ás estacións terrestres da Terra. A combinación de ILLUMA-T e LCRD establecerá o primeiro sistema de comunicacións láser bidireccional da NASA.

A vantaxe dos sistemas láser fronte aos métodos de comunicación tradicionais é que ofrecen velocidades de datos máis altas ao tempo que son máis lixeiros e requiren menos enerxía. Isto é particularmente vantaxoso ao deseñar naves espaciais.

A carga útil ILLUMA-T está a ser xestionada polo Goddard Space Flight Center da NASA, en colaboración co Johnson Space Center e o Massachusetts Institute of Technology Lincoln Laboratory for Space Communications and Navigation (SCaN). O lanzamento do sistema de comunicacións láser está previsto para o 5 de novembro, a bordo da nave espacial SpaceX Dragon do Centro Espacial Kennedy da NASA en Florida.

Ademais de ILLUMA-T, a nave espacial Dragon tamén levará outros experimentos, hardware e subministracións para a tripulación da Expedición 70. Un destes experimentos é o Atmospheric Waves Experiment (AWE), que medirá as características e o movemento das ondas de gravidade atmosférica. AWE ten como obxectivo mellorar a nosa comprensión da atmosfera, o tempo e o clima da Terra e desenvolver estratexias para mitigar os efectos do tempo espacial.

Fonte: NASA