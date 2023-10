Explorando as enigmáticas profundidades da atmosfera de Xúpiter

Algunha vez te preguntas que hai debaixo das nubes remolinadas de Xúpiter, o planeta máis grande do noso sistema solar? A misión Juno da NASA ten como obxectivo descubrir os segredos que se agochan dentro deste xigante gaseoso. Durante o seu recente sobrevoo, Juno capturou unha imaxe impresionante que revela un retrato enigmático de Xúpiter, que lembra unha obra mestra cubista.

A fotografía, tomada o 7 de setembro durante o encontro próximo de Juno 54 con Xúpiter, mostra unha rexión do extremo norte do planeta chamada Jet N7. Esta imaxe cativadora mostra unha exhibición tumultuosa de nubes e tormentas ao longo do terminador de Xúpiter, o límite entre os seus lados diúrno e nocturno. O que fai que esta instantánea sexa verdadeiramente notable é o ángulo da luz solar, que proxecta sombras atmosféricas, destacando o terreo e as características intrincadas.

O científico cidadán Vladimir Tarasov utilizou datos brutos do instrumento JunoCam de Juno para crear esta imaxe fascinante. Situado aproximadamente a 4,800 millas por riba das cimas das nubes de Xúpiter, a unha latitude de aproximadamente 69 graos norte, Juno agasallounos cunha vista sublime da intrigante estética de Xúpiter.

A medida que os científicos afondan no seu estudo destas formacións impresionantes, esperan desbloquear unha visión profunda dos procesos atmosféricos que gobernan este maxestoso planeta. Cada encontro próximo con Xúpiter ofrece unha oportunidade única para que os investigadores afonden na comprensión das dinámicas en xogo dentro da súa atmosfera expansiva.

FAQ:

P: Que é a pareidolia?

R: A pareidolia é un fenómeno psicolóxico onde os individuos perciben patróns familiares, como caras ou obxectos, en estímulos aleatorios ou non relacionados.

P: Como captura Juno imaxes de Xúpiter?

R: Juno utiliza o seu instrumento JunoCam, que está deseñado especificamente para capturar imaxes de alta resolución da atmosfera de Xúpiter durante os seus sobrevoos próximos.

P: Cal é o terminador de Xúpiter?

R: O terminador de Xúpiter é o límite entre o lado iluminado do día e o lado escuro da noite do planeta.

P: Quen é Vladimir Tarasov?

R: Vladimir Tarasov é un científico cidadán que utilizou os datos brutos de Juno para transformalos na fascinante imaxe capturada durante o sobrevoo.

Fontes:

NASA: https://www.nasa.gov/mission_pages/juno/main/index.html