O telescopio espacial James Webb da NASA descobre sinais de dióxido de carbono na lúa Europa de Xúpiter

O telescopio espacial James Webb da NASA fixo un descubrimento emocionante sobre a lúa de Xúpiter, Europa. Usando a súa cámara infravermella, o telescopio capturou imaxes que revelan unha paisaxe rica en dióxido de carbono. A presenza de dióxido de carbono é un achado significativo xa que podería indicar a posibilidade de vida en Europa.

Estas observacións innovadoras centráronse nas zonas de conxelación de Europa, coñecidas polas súas extremadamente baixas temperaturas. As imaxes proporcionadas polo telescopio espacial James Webb suxiren a existencia de carbono, un compoñente esencial para manter a vida, baixo a superficie xeada da Lúa.

O estudo, publicado na revista "Science" o 21 de setembro de 2023, foi realizado por dous astrónomos que buscaban evidencias dun observatorio espacial en Europa. O autor principal, Geronimo Villanueva, destacou a importancia da diversidade química para manter a vida. Subliñou que comprender como o gas de carbono pode promover ou dificultar a vida é fundamental para desvelar os misterios do vasto océano de Europa.

Aínda que a NASA recoñece que a presenza de carbono por si só non é suficiente para que a vida prospere, Europa destaca como un mundo celeste onde as condicións para a vida poden ser posibles. Ademais do carbono, a vida require unha fonte de enerxía, nutrientes orgánicos e un subministro continuo de moléculas orgánicas.

Os investigadores centraron a súa atención na rexión de Taro Regio de Europa, unha zona rochosa rica en xeo. Foi nesta rexión onde se descubriu unha alta concentración de dióxido de carbono. Crese que os compostos das profundidades oceánicas de Europa puideron aparecer nesta rexión, o que pode proporcionar pistas valiosas sobre a bioloxía oculta da Lúa.

O estudo tamén examinou os datos do telescopio espacial James Webb para buscar evidencias de erupcións de vapor de auga da superficie de Europa, como suxeriron estudos anteriores que empregaron o telescopio espacial Hubble. Non obstante, non se atopou ningunha proba definitiva da actividade do penacho, o que pon de manifesto a necesidade de máis investigacións.

Os achados do telescopio espacial James Webb beneficiarán moito ás futuras misións espaciais que pretenden explorar os segredos de Europa. A sonda Europa Clipper da NASA e o Jupiter Icy Moons Explorer da ESA tamén contribuirán á nosa comprensión desta lúa e do seu potencial para albergar vida extraterrestre.

Co seu plan de lanzar a sonda Europa Clipper, a NASA subliña a importancia de Europa na busca de vida máis aló da Terra. Este descubrimento apaixonante achéganos un paso máis para desvelar os misterios desta intrigante lúa.

Definicións:

– Telescopio espacial James Webb: un telescopio espacial lanzado pola NASA que observa o universo no rango de lonxitudes de onda infravermellas.

– Europa: unha das lúas de Xúpiter, crese que ten un océano subterráneo de auga líquida.

– Dióxido de carbono: gas composto por carbono e osíxeno; un compoñente crucial para manter a vida.

Fontes:

– “EUA: o telescopio espacial James Webb da NASA fai un descubrimento trascendental sobre a lúa Europa de Xúpiter” – NASA (sen URL)

- "Ciencia" - Xornal (sen URL)