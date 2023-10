O telescopio James Webb da NASA descobre corrente en chorro de alta velocidade en Xúpiter

Unha revelación innovadora xurdiu do telescopio espacial James Webb da NASA, que descubriu unha característica fascinante da atmosfera de Xúpiter. Os científicos identificaron unha corrente en chorro masiva de alta velocidade na estratosfera inferior de Xúpiter, que ofrece información valiosa sobre a intrincada dinámica das condicións atmosféricas do planeta.

Este achado extraordinario foi anunciado pola NASA o 19 de outubro, presentando unha corrente en chorro rápida cunha velocidade de 515 km por hora. Situado a uns 40 km sobre o ecuador de Xúpiter, este fenómeno recén descuberto abrangue unha impresionante anchura de 4,800 quilómetros, situado moi por riba das capas de nubes primarias.

O investigador principal Ricardo Hueso da Universidade do País Vasco, España, expresou a sorpresa do seu equipo por este inesperado descubrimento. As características anteriormente indistintas observadas na atmosfera de Xúpiter agora fixéronse claras e rastrexables, grazas ás notables capacidades do telescopio James Webb da NASA. En consecuencia, agora os científicos poden observar o movemento destas características xunto coa rápida rotación de Xúpiter.

A corrente en chorro de alta velocidade, que se atopa na estratosfera inferior de Xúpiter, presenta velocidades comparables ao dobre dos ventos sostidos dun furacán de categoría 5 na Terra. Esta revelación proporciona unha perspectiva fascinante sobre a dinámica atmosférica do planeta.

O equipo de investigación comparou as observacións do vento das capas superiores de Webb coas das capas inferiores do Telescopio Espacial Hubble, o que lles permitiu analizar as cizallas do vento e as variacións de velocidade a diferentes altitudes. Espérase que as observacións futuras dilucidan se a velocidade e a altitude da corrente en chorro experimentan cambios co paso do tempo.

O descubrimento realizouse mediante a análise dos datos recollidos en xullo de 2022 mediante a NIRCam de Webb. Imke de Pater, da Universidade de California, Berkeley, e Thierry Fouchet, do Observatorio de París, orquestaron un programa Early Release Science, capturando imaxes de Xúpiter cada 10 horas. Este fenómeno único xurdiu a partir dunha combinación de catro filtros diferentes, cada un sensible ás alteracións en diferentes altitudes da atmosfera de Xúpiter.

Misións anteriores como Juno e Cassini da NASA, así como o Telescopio Espacial Hubble, tamén documentaron os patróns meteorolóxicos en constante cambio de Xúpiter.

