O telescopio espacial James Webb capta unha imaxe impresionante do centro galáctico

O Telescopio Espacial James Webb, operado pola Administración Nacional de Aeronáutica e Espazo (NASA), presentou recentemente unha impresionante imaxe de Sagittarius C (Sgr C), unha rexión de formación estelar situada a uns 300 anos luz de distancia de Sagittarius A*. , o buraco negro supermasivo no centro da nosa galaxia Vía Láctea. Esta última instantánea ofrece niveis de detalle e claridade sen precedentes, mostrando funcións nunca vistas.

O investigador principal do equipo de observación, Samuel Crowe, estudante da Universidade de Virxinia, expresou a súa emoción, afirmando: "Co nivel de resolución e sensibilidade que obtemos do telescopio Webb, estamos vendo numerosas características nesta rexión para a primeira vez". O asesor de Crowe, o profesor Jonathan Tan, subliñou aínda máis a importancia de estudar o centro galáctico, describindoo como o ambiente máis extremo da nosa galaxia, onde as teorías da formación estelar poden ser sometidas a probas rigorosas.

Dentro da imaxe, a NASA informa da presenza dun cúmulo de protoestrelas, que son estrelas que aínda están en proceso de formación e acumulación de masa. Estas protoestrelas emiten fluxos de saída que xeran un brillo luminoso dentro dunha nube infravermella-escura. Entre as 500,000 estrelas estimadas capturadas na imaxe, unha protoestrela masiva, máis de 30 veces a masa do noso Sol, brilla no núcleo deste novo cúmulo. Curiosamente, a densidade da nube de protoestrelas emerxentes é tan alta que obstaculiza a luz das estrelas situadas detrás dela, o que resulta nunha aparencia aparentemente menos ateigada.

Sen dúbida, o telescopio espacial James Webb revelou unha gran cantidade de información sobre a formación estelar no desafiante ambiente do centro da nosa galaxia. Coas súas capacidades superiores, superou os datos infravermellos anteriores, proporcionando aos científicos unha perspectiva nova sobre a comprensión das complejidades do noso barrio cósmico.

Preguntas frecuentes (FAQ)

P: Que é o telescopio espacial James Webb?

R: O telescopio espacial James Webb é un observatorio espacial operado pola NASA, deseñado para estudar obxectos celestes en luz infravermella.

P: Que revelou a última imaxe do telescopio espacial James Webb?

R: A imaxe captada polo telescopio mostraba detalles sen precedentes da rexión de formación estelar coñecida como Saxitario C, situada preto do buraco negro supermasivo no centro da nosa galaxia Vía Láctea.

P: Por que é significativo estudar o centro galáctico?

R: O centro galáctico representa un ambiente extremo dentro da nosa galaxia e ofrece unha oportunidade para probar rigorosamente as teorías da formación estelar.

P: Que son as protoestrelas?

R: As protoestrelas son estrelas en proceso de formación, aínda acumulando masa a medida que se desenvolven.

P: Cal é a densidade da nube protoestrela emerxente?

R: A nube que rodea as protoestrelas da imaxe é moi densa, bloqueando a luz das estrelas detrás dela e creando a aparencia dunha rexión menos concorrida.