Nova imaxe do telescopio James Webb revela unha vista detallada da nebulosa de Orión

Unha nova e impresionante imaxe captada polo telescopio espacial James Webb ofrece unha vista sen precedentes da nebulosa de Orión, mostrando os seus intrincados detalles e beleza. A imaxe, tomada coas potentes cámaras infravermellas do telescopio, ofrece aos astrónomos unha ollada ao lugar de nacemento das estrelas.

Un dos achados significativos desta imaxe é a presenza de JUMBO (Obxectos de fondo móbil non asociados do tamaño de Xúpiter). Estes peculiares obxectos, cun tamaño comparable ao de Xúpiter, presentan características que non se parecen nin aos planetas nin ás estrelas.

Tradicionalmente, os científicos clasificaban os obxectos celestes en dúas categorías principais: planetas e estrelas. Porén, o descubrimento dos JUMBO desafía este sistema de clasificación. Estes enigmáticos obxectos captaron a atención dos astrónomos, que están ansiosos por desvelar a súa natureza e orixe.

O telescopio espacial James Webb demostrou ser unha ferramenta inestimable para observar fenómenos astronómicos moito máis alá das capacidades dos telescopios anteriores. Equipado coa tecnoloxía de imaxe infravermella de última xeración, permite aos científicos penetrar no denso po interestelar dentro da nebulosa de Orión, revelando detalles intrincados e características nunca vistas.

A nebulosa de Orión, situada a uns 1,500 anos luz de distancia da Terra, é un viveiro estelar onde nacen novas estrelas. A imaxe recentemente lanzada proporciona aos científicos unha comprensión máis clara dos procesos de formación estelar en curso dentro desta nebulosa, arroxando luz sobre os complexos mecanismos detrás do nacemento e evolución das estrelas.

Mentres os astrónomos seguen estudando a nebulosa de Orión e os seus JUMBO, esperan descubrir máis coñecementos sobre os misterios do universo. A capacidade do telescopio espacial James Webb para capturar imaxes detalladas e observar obxectos celestes en novas lonxitudes de onda abre as portas para a exploración e o descubrimento, o que permite aos investigadores ampliar o noso coñecemento do cosmos.

Fontes:

– Jonathan Chadwick, Mail Online, 3 de outubro de 2023