A NASA proba con éxito a boquilla do motor de foguetes de aluminio impreso en 3D para voos no espazo profundo

Os enxeñeiros da NASA do Marshall Space Flight Center colaboraron con Elementum 3D para desenvolver e probar unha boquilla de motor de foguete impresa en 3D feita de aluminio. A boquilla, feita cunha nova variante de aluminio coñecida como A6061-RAM2, é máis lixeira que as boquillas tradicionais e pode transportar máis cargas útiles, polo que é ideal para voos no espazo profundo. O aluminio é un metal de menor densidade, que permite compoñentes lixeiros e de alta resistencia. Non obstante, a súa baixa tolerancia á calor extrema e a súa tendencia a rachar durante a soldadura fixeron que sexa inadecuado para a fabricación aditiva de pezas de motores de foguetes.

Baixo o proxecto de Fabricación Aditiva Reactiva para a Cuarta Revolución Industrial (RAMFIRE), a NASA centrouse no avance de boquillas de foguetes de aluminio lixeiros e fabricados aditivamente con pequenas canles internas para mantelas frescas. A boquilla RAMFIRE está construída como unha soa peza, requirindo menos enlaces e reducindo significativamente o tempo de fabricación en comparación cos métodos convencionais que requiren miles de pezas unidas individualmente.

A boquilla foi desenvolvida mediante a tecnoloxía de deposición de enerxía dirixida en po láser (LP-DED). A NASA e Elementum 3D colaboraron con RPM Innovations (RPMI) para construír as boquillas usando o seu proceso LP-DED. A boquilla RAMFIRE completou con éxito múltiples probas de lume quente usando varias configuracións de combustible, demostrando a súa capacidade para operar en ambientes esixentes de espazo profundo.

O novo proceso de fabricación aditiva e de aliaxe de aluminio desenvolvido no marco do proxecto RAMFIRE podería desempeñar un papel crucial nos obxectivos da lúa a Marte da NASA ao permitir a fabricación de compoñentes lixeiros de foguetes capaces de soportar altas cargas estruturais. A NASA está a traballar para compartir os datos e o proceso con partes interesadas comerciais e a academia, permitindo aplicacións potenciais na industria aeroespacial.

(Fonte: NASA)