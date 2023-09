O helicóptero Ingenuity da NASA establece un novo récord de altitude en Marte

By

O helicóptero Ingenuity da NASA segue desafiando as expectativas e superando os límites dos voos fóra da Terra. Durante o seu voo número 59 en Marte, o helicóptero de 4 libras (1.8 quilogramos) alcanzou a súa altitude máis alta ata agora: 66 metros (20 pés). O voo durou 142.59 segundos e foi un puro flotador, sen movemento horizontal.

Ingenuity, que aterrou en Marte co rover Perseverance da NASA en febreiro de 2021, serve de explorador para o equipo rover. A súa misión principal era demostrar que a exploración aérea en Marte é factible a pesar da delgada atmosfera do planeta. Despois de completar con éxito esta proba de concepto, Ingenuity continuou voando, axudando a Perseverance a atopar camiños óptimos para a exploración e identificar obxectivos científicos interesantes.

Desde o seu primeiro voo, Ingenuity completou un total de 59 voos, cubrindo unha distancia de 43,652 pés (13,304 metros) e pasando un acumulado de 106.5 minutos no aire. Antes do voo 59, o récord de altitude do helicóptero era de 59 pés (18 metros). O seu récord de distancia dun só voo é de 2,310 pés (704 metros), establecido en abril de 2022, e o seu récord de duración é de 169.5 segundos, establecido en agosto de 2021.

O helicóptero Ingenuity demostrou ser un activo valioso na exploración de Marte, proporcionando datos valiosos e allanando o camiño para que futuros vehículos aéreos axuden na investigación científica e en potenciais misións humanas ao Planeta Vermello.

Definicións:

Ingenio: un helicóptero lixeiro deseñado e operado pola NASA para a exploración aérea de Marte.

Perseveranza: o rover da NASA que aterrou en Marte en febreiro de 2021, encargado de buscar sinais de vida antiga e recoller mostras para o futuro regreso á Terra.

Proba de concepto: demostración ou experimento destinado a verificar a viabilidade ou o éxito potencial dun concepto ou idea.

Fontes:

Laboratorio de propulsión a chorro da NASA