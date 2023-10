A NASA considera recortar os telescopios Hubble e Chandra para cubrir o déficit orzamentario

Segundo os informes, a NASA está a contemplar reducións no Telescopio Espacial Hubble e no Observatorio de Raios X Chandra, dous telescopios espaciais destacados que contribuíron significativamente á nosa comprensión do universo ao longo dos anos. Mark Clampin, director da división de astrofísica da NASA, afirmou durante unha recente presentación que os recortes poden ser necesarios para asignar fondos para novos programas da NASA.

O orzamento proposto para o próximo ano fiscal non alcanza a solicitude de 1.56 millóns de dólares da división de astrofísica. Clampin non proporcionou detalles específicos sobre o alcance dos recortes nin o seu impacto nos programas en curso. Non obstante, mencionou que a redución do orzamento afectaría ás misións en operacións prolongadas, en concreto Chandra e Hubble.

A pesar dos posibles cortes, ambos os telescopios están actualmente operativos. Ademais, hai plans para elevar a órbita do Hubble para prolongar a súa vida útil. Varios consorcios, incluído un no que participa SpaceX, presentaron propostas para impulsar o observatorio na órbita terrestre baixa. A órbita do Hubble diminuíu gradualmente debido ao arrastre atmosférico, pero están en marcha esforzos para contrarrestar este efecto.

A NASA subliñou a importancia do Hubble como socio clave do telescopio espacial James Webb, que se lanzou en 2021. Aínda que Webb está especializado en observacións de infravermellos profundos, Hubble ofrece observacións visuais e infravermellos de alta definición. O desenvolvemento de Webb impactou significativamente no orzamento de astrofísica en anos anteriores debido ao seu alto estado e ao aumento dos custos.

En cambio, Chandra, lanzado en 1999, non recibiu visitas de servizo como Hubble. Clampin recoñeceu que Chandra ten retos operativos, especialmente co illamento que afecta a súa capacidade para manter as temperaturas necesarias para as observacións de raios X.

O aforro proposto polos posibles recortes de Hubble e Chandra sería redirixido cara a próximas misións como o Telescopio Espacial Romano Nancy Grace, programado para o lanzamento en 2027. Roman centrarase en estudar eventos enerxéticos no universo distante, utilizando os seus grandes instrumentos de levantamento para captar fenómenos celestes rápidos.

É probable que estas reducións potenciais sexan sometidas a novas avaliacións nos próximos anos, e espéranse revisións ao redor de maio de 2024 para determinar se se estenden as misións de Hubble e Chandra. As dotacións orzamentarias finais da NASA e da Axencia Espacial Europea (ESA) para o Hubble seguen sen estar claras á luz dos recortes previstos da NASA.

