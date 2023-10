Honey Astrobee regresa á Estación Espacial Internacional con capacidades de navegación melloradas

By

O robot Astrobee da NASA, Honey, regresou con éxito á Estación Espacial Internacional (ISS) despois de ser sometido a mantemento no Centro de Investigación Ames da NASA. O robot amarelo, un dos tres robots de voo libre, mostrou as súas capacidades de navegación independente melloradas dentro da ISS, promovendo oportunidades de divulgación e investigación STEM.

Honey Astrobee pasou case un ano no Centro de Investigación Ames da NASA no Silicon Valley de California antes de regresar á ISS. Ao chegar, o astronauta da NASA Woody Hoburg examinou o robot desembalado e asegurouse de que estaba preparado para retomar as súas funcións. Despois das comprobacións iniciais, Honey demostrou a súa capacidade para desengancharse da súa estación de acoplamento, navegar polo Módulo de Experimento Xaponés (JEM) da estación espacial e volver a acoplar con éxito sen necesidade de supervisión da tripulación.

A Astrobee Facility, que inclúe os tres robots en forma de cubos, o software e unha estación de acoplamento, serve como plataforma de investigación e ferramenta de divulgación STEM na ISS. Estes robots, impulsados ​​por ventiladores eléctricos na microgravedade do espazo, axudan aos astronautas nas tarefas rutineiras das naves espaciais, o que lles permite centrarse en tarefas humanas especializadas. O proxecto Astrobee ofrece oportunidades de carga útil e orientación aos usuarios do ámbito académico, da industria privada, da NASA e doutras axencias gobernamentais para obter obxectivos de investigación e STEM aprobados.

Astrobee é un innovador sistema robótico desenvolvido pola NASA para mellorar a eficiencia na ISS. Composto por tres robots en forma de cubo, Astrobee axuda aos astronautas con tarefas rutineiras e móvese sen problemas no ambiente de microgravidade usando ventiladores eléctricos para a propulsión. Ademais das súas aplicacións prácticas, Astrobee promove a exploración científica e iniciativas educativas a través de esforzos de investigación e divulgación STEM.

O financiamento para Astrobee foi proporcionado polo Programa de Desenvolvemento de Cambio de Xogo da NASA e o apoio continuo é proporcionado pola Oficina de Utilización da Estación Espacial Internacional da NASA.

Fontes:

- NASA (Administración Nacional de Aeronáutica e Espazo)