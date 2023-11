Asteroide Apophis: un encontro próximo con coñecementos

Nun emocionante evento cósmico, os astrónomos agardan ansiosamente unha próxima cita co asteroide Apophis, unha roca espacial aproximadamente do tamaño do Empire State Building. Este corpo celeste está a punto de pasar a menos de 20,000 millas da Terra, marcando unha aproximación sen precedentes a un obxecto tan grande. Aínda que Apophis foi percibido inicialmente como unha ameaza, observacións refinadas confirmaron que non hai risco inmediato de colisión polo menos durante o próximo século.

O equipo de científicos da Universidade de Arizona, que dirixe a misión, ten como obxectivo estudar Apophis en detalle e reunir información valiosa sobre a formación planetaria. A súa investigación non só contribuirá á nosa comprensión do sistema solar temperán, senón que tamén axudará ao desenvolvemento de estratexias de defensa contra os posibles impactos de asteroides na Terra.

A nave espacial asignada a esta misión fundamental é a coñecida OSIRIS-APEX, antes coñecida como OSIRIS-REx. Lanzado pola NASA en 2016, foi reutilizado para capturar imaxes e datos de alta resolución durante o sobrevoo próximo de Apophis. Co seu éxito anterior na recollida dunha mostra de solo dun asteroide diferente, OSIRIS-APEX está ben equipado para desvelar os segredos escondidos dentro da estrutura oblonga e en forma de cacahuete de Apophis.

O 13 de abril de 2029, Apophis fará o seu achegamento máis próximo á Terra, facendo visible a simple vista durante unhas horas. Aínda que a vista pode non ser visualmente espectacular, sen dúbida será un momento de intriga xa que Apophis aparece como un punto brillante de luz solar reflectida no ceo nocturno sobre África e Europa.

A importancia de Apophis non reside só na súa rareza senón tamén no seu impacto potencial na nosa comprensión do sistema solar e na defensa do noso planeta. O encontro próximo con Apophis ofrece unha oportunidade para coñecer a composición, a densidade e o comportamento orbital dos asteroides próximos á Terra. Este coñecemento é crucial para protexer o noso planeta de futuros impactos potenciais e desenvolver estratexias eficaces de desviación de asteroides.

FAQ:

P: Cal é o tamaño do asteroide Apophis?

R: O asteroide Apophis mide uns 1,110 pés (340 metros) de diámetro, aproximadamente o tamaño do Empire State Building.

P: A que punto se achegará Apophis á Terra?

R: Apophis pasará a menos de 20,000 millas da Terra, marcando a aproximación máis próxima a un obxecto do seu tamaño na historia moderna.

P: Cal é o propósito da misión OSIRIS-APEX?

R: A misión OSIRIS-APEX ten como obxectivo observar e analizar o encontro próximo con Apophis, reunindo datos e imaxes valiosos para mellorar a nosa comprensión dos asteroides próximos á Terra e contribuír ás estratexias de defensa planetaria.

