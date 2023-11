Explorando as posibilidades: a proba de voo exitosa da NASA da nave espacial LOFTID

By

Unha proba de voo innovadora realizada pola NASA desbloqueou novas posibilidades para a exploración espacial. A proba de voo en órbita terrestre baixa dun desacelerador infable (LOFTID) demostrou a viabilidade dun escudo térmico inflável coñecido como aeroshell de desacelerador aerodinámico inflable hipersónico (HIAD). Esta tecnoloxía innovadora podería allanar o camiño para que naves espaciais máis grandes naveguen con seguridade polas atmosferas de varios corpos celestes, incluíndo Marte, Venus e mesmo a lúa de Saturno, Titán.

O lanzamento exitoso de LOFTID tivo lugar o 10 de novembro de 2022 mediante un foguete Atlas V da United Launch Alliance (ULA). Ao regresar á atmosfera terrestre, a nave alcanzou velocidades de máis de 18,000 mph e experimentou temperaturas próximas aos 2,700 °F antes de caer suavemente no Océano Pacífico.

Trudy Kortes, directora do programa de Misións de Demostración Tecnolóxica (TDM) na sede da NASA, subliñou a importancia deste logro: "Os aeroshells de gran diámetro permítennos entregar hardware de apoio crítico e, potencialmente, incluso tripulación á superficie de planetas con atmosferas. Esta capacidade é crucial para a ambición da nación de expandir a exploración humana e robótica polo noso sistema solar".

A NASA leva máis dunha década investindo no desenvolvemento de tecnoloxías HIAD, realizando dúas pequenas probas de voo suborbital antes da misión LOFTID. A axencia está a explorar as futuras aplicacións de HIAD, incluíndo colaboracións con empresas comerciais para desenvolver tecnoloxías de reentrada para pequenos satélites, aerocaptura e cargas útiles cislunar.

O director do proxecto LOFTID, Joe Del Corso, expresou a súa satisfacción polo resultado da misión, afirmando: "Este foi un evento clave para nós, e a resposta curta é: foi un gran éxito. A nosa avaliación de LOFTID concluíu coa promesa do que esta tecnoloxía pode facer para potenciar a exploración do espazo profundo".

Como resultado da exitosa demostración de LOFTID, a NASA anunciou a súa colaboración con ULA, no marco do programa Tipping Point, para desenvolver un aeroshell HIAD máis grande de 12 metros. Este novo aeroshell empregarase para recuperar os motores Vulcan de ULA da órbita terrestre baixa para a súa reutilización.

A misión LOFTID demostrou a resistencia e o potencial da tecnoloxía HIAD para permitir unha exploración espacial segura e eficiente. Con este logro, a NASA está un paso máis preto de desvelar os misterios do universo e de expandir a nosa presenza máis aló dos límites da Terra.

FAQ

Que é LOFTID?

LOFTID significa Low-Earth Orbit Flight Test of an Inflatable Decelerator. É unha nave espacial desenvolvida pola NASA para probar a viabilidade dun escudo térmico inchable, coñecido como aeroshell Hypersonic Inflatable Aerodynamic Decelerator (HIAD).

Por que é importante a tecnoloxía HIAD?

A tecnoloxía HIAD é crucial para descender con seguridade as naves espaciais máis grandes polas atmosferas de corpos celestes como Marte, Venus e Titán, a lúa de Saturno. Permite a entrega de hardware de apoio crítico e, potencialmente, incluso de tripulación ás superficies de planetas con atmosferas.

Cales son as futuras aplicacións da tecnoloxía HIAD?

A NASA está investigando futuras aplicacións da tecnoloxía HIAD, incluíndo asociacións con empresas comerciais para desenvolver tecnoloxías de reentrada para pequenos satélites, aerocaptura e cargas útiles cislunar.

Cal foi o resultado da misión LOFTID?

A misión LOFTID tivo un gran éxito, demostrando a promesa da tecnoloxía HIAD para potenciar a exploración do espazo profundo. A nave espacial, despois da reentrada na atmosfera terrestre, experimentou condicións extremas, pero mantivo sen danos, mostrando a resistencia do aeroshell HIAD.