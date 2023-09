A cápsula OSIRIS-REx da NASA devolve con éxito unha mostra de asteroide á Terra

By

A sonda OSIRIS-REx da NASA, que transportaba unha mostra de material rochoso tomada da superficie dun asteroide, completou a súa viaxe de regreso á Terra. A cápsula fixo un mergullo ardente pola atmosfera e aterrou con éxito en paracaídas no deserto de Utah o domingo.

A nave espacial, deseñada e construída por Lockheed Martin, lanzou a cápsula de retorno da mostra para o seu descenso final, sen necesidade de axustes na súa traxectoria de voo. O aterraxe, que se espera que sexa preciso, produciuse no campo de proba e adestramento de Utah do exército estadounidense.

A misión OSIRIS-REx, unha colaboración entre a NASA e a Universidade de Arizona, é a terceira en traer unha mostra de asteroide de volta á Terra. Tamén é a mostra máis grande recollida, cun peso estimado de 250 gramos. As misións anteriores da axencia espacial xaponesa tamén devolveron mostras de asteroides.

A cápsula contén material recollido de Bennu, un pequeno asteroide rico en carbono que pasa relativamente preto da Terra cada seis anos. Bennu, que mide só 1,600 pés de diámetro, ofrece información valiosa sobre o sistema solar primitivo e as orixes do noso planeta. Os científicos cren que pode albergar moléculas orgánicas necesarias para o desenvolvemento da vida.

OSIRIS-REx lanzouse en 2016 e chegou a Bennu en 2018. Despois de pasar dous anos orbitando ao redor do asteroide, a nave espacial recolleu con éxito unha mostra da súa superficie en outubro de 2020. A mostra agora examinarase nunha "sala limpa" no campo de proba de Utah. antes de ser transportado ao Centro Espacial Johnson da NASA.

O éxito da misión OSIRIS-REx achéganos a comprender as orixes e a evolución de planetas rochosos como a Terra. Os datos recollidos por esta e as anteriores misións de retorno de mostras de asteroides proporcionarán información valiosa sobre a formación do noso sistema solar.

