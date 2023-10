DAGGER da NASA: un sistema revolucionario de alerta de tormentas solares

A NASA desenvolveu DAGGER, un sistema de alerta temperá que proporciona alertas críticas sobre as tormentas solares inminentes, ofrecendo un aviso de 30 minutos antes de que estes eventos destrutivos acaden. As tormentas solares, causadas por expulsións repentinas de material solar do Sol, poden ter efectos devastadores sobre as infraestruturas terrestres, incluídas as redes eléctricas e as redes de comunicación.

Incidentes históricos, como o apagón de Quebec hai 35 anos e o evento de Carrington hai máis de 150 anos, destacan o potencial destrutivo das tormentas solares. En resposta á urxencia de preparación, a NASA empregou tecnoloxía avanzada para crear DAGGER, un sistema de alerta temperá coñecido pola súa velocidade e precisión sen precedentes.

DAGGER combina intelixencia artificial (IA) e datos de satélite para prever as tormentas solares cunha eficiencia notable. A NASA agregou datos de varios satélites, incluíndo ACE, Wind, IMP-8 e Geotail, que supervisan continuamente a actividade solar. Estes satélites proporcionaron información inestimable sobre os brotes solares. Non obstante, detectar unha tormenta solar inminente é só unha parte do desafío; comprender o seu impacto potencial na Terra é igualmente importante.

Para abordar este desafío, os investigadores combinaron datos de satélites con información de estacións terrestres afectadas por tormentas solares anteriores. Este conxunto de datos completo serviu de base para adestrar DAGGER, un modelo de aprendizaxe profunda de vangarda no núcleo deste sistema transformador.

DAGGER, coñecida pola súa precisión e resposta rápida, representa un avance significativo nos algoritmos preditivos. A súa característica máis destacable é a súa velocidade, xa que pode predecir a gravidade e dirección dunha tormenta solar en menos dun segundo. Pode xerar predicións cada minuto, un avance sorprendente en comparación cos algoritmos anteriores que requirían moito máis tempo.

Os algoritmos anteriores loitaron coa complexidade computacional de predecir o impacto global dunha tormenta solar. Non obstante, DAGGER supera este desafío realizando cálculos de predición rápidos en toda a superficie da Terra.

As predicións locais son cruciais debido ao feito de que a metade da Terra está na escuridade nun momento dado. A velocidade e a cobertura global de DAGGER fan que sexa unha ferramenta inestimable para prever e responder aos perigos das tormentas solares. A súa introdución como plataforma de código aberto permite ás empresas de servizos públicos e de comunicación integrala nos seus sistemas de avaliación de ameazas antes de que se produzan os eventos meteorolóxicos máis graves.

Aínda que non activa alertas sonoras como avisos de tornado, DAGGER garante que os interesados ​​relevantes sexan informados rapidamente dos posibles perigos, moito máis rápido que antes. O desenvolvemento da NASA de DAGGER significa un logro notable na predición do tempo espacial. Coa súa capacidade de proporcionar un aviso avanzado de 30 minutos para as tormentas solares e as súas capacidades preditivas globais, DAGGER equipa-nos mellor para mitigar as consecuencias potencialmente catastróficas destes fenómenos celestes.

