O rover Curiosity da NASA chega a Gediz Vallis Ridge, revelando pistas sobre o pasado acuoso de Marte

By

Nunha fazaña notable, o rover Curiosity Mars da NASA alcanzou con éxito Gediz Vallis Ridge, unha zona do Planeta Vermello que se cre que contén os restos de poderosos fluxos de detritos antigos. Este logro proporciona información valiosa sobre a historia da auga de Marte.

Hai uns tres mil millóns de anos, durante unha das fases húmidas de Marte, os fluxos de escombros transportaron barro e pedras por unha montaña, formando un depósito en forma de abano. Co paso do tempo, os ventos marcianos erosionaron este depósito na cresta que vemos hoxe. Esta dorsal contén pistas importantes sobre a presenza de auga en Marte no pasado.

A viaxe a Gediz Vallis Ridge non estivo exenta de retos. O rover enfrontouse a rochas "cocodrizas" e terreos escarpados, pero despois de tres intentos, finalmente chegou á cresta o 14 de agosto. Desde este punto de vista, Curiosity pode estudar a zona usando o seu brazo robótico.

Curiosity leva ascendendo ao monte Sharp desde 2014, descubrindo evidencias de antigos lagos e regatos ao longo do camiño. Cada capa da montaña representa un período diferente da historia marciana. Gediz Vallis Ridge, sendo unha das últimas formacións da montaña, ofrece unha instantánea dunha das épocas marcianas máis novas.

Durante a súa expedición de 11 días na cresta, Curiosity fotografou e analizou rochas escuras orixinadas doutras partes do monte Sharp. Estas rochas, algunhas tan grandes como automóbiles, foron transportadas por fluxos de escombros, proporcionando unha oportunidade única para estudar o material da montaña alta.

Ademais, a presenza de Curiosity na cresta permitiu aos científicos observar unha formación xeolóxica chamada ventilador de fluxo de detritos. Aínda que a mecánica da súa formación segue sendo obxecto de estudo, os investigadores esperan que comprender estes eventos en Marte tamén arroxará luz sobre fenómenos similares na Terra.

O rover capturou 136 imaxes en Gediz Vallis Ridge, que foron reunidas nunha vista panorámica da zona. Os científicos agora están analizando os datos e as imaxes para coñecer máis sobre o pasado acuoso de Marte.

A seguinte misión de Curiosity é atopar unha ruta cara á canle na parte superior da cresta, onde terán lugar máis investigacións sobre os misterios da auga no monte Sharp.

Fontes:

- Artigo fonte