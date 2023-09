A primeira mostra de asteroide estadounidense que se presentará no Centro Espacial Johnson da NASA

O Centro Espacial Johnson da NASA revelará a primeira mostra de asteroides dos Estados Unidos o 11 de outubro, como parte da misión OSIRIS-REx. Espérase que esta mostra, que se recollerá do asteroide Bennu próximo á Terra, proporcione información valiosa sobre a formación do sistema solar e as orixes da vida na Terra.

A sonda OSIRIS-REx foi lanzada en 2016 co obxectivo de estudar Bennu e recoller unha mostra do seu material superficial. En outubro de 2020, a nave espacial reuniu con éxito uns 250 gramos de material para a súa entrega á Terra. A fase final da misión concluirá o 24 de setembro de 2023, cando unha cápsula que contén as mostras de Bennu será liberada e aterrada no deserto de Utah.

Durante o evento de presentación, o equipo científico OSIRIS-REx da NASA compartirá unha análise inicial da mostra. Unha vez que a mostra chegue con seguridade á Terra e aterre, os expertos da NASA recollerán as rochas e o po do asteroide dentro da cápsula. Estas mostras examinaranse despois na instalación de curación prístina da NASA Johnson para unha análise posterior.

O Laboratorio de curación de mostras OSIRIS-REx foi creado pola NASA para xestionar a distribución das mostras a científicos de todo o mundo. A investigación realizada sobre estas mostras ten como obxectivo mellorar a nosa comprensión da formación do noso planeta e do sistema solar, así como investigar a orixe dos compostos orgánicos que puideron contribuír ao desenvolvemento da vida na Terra. Ademais, unha parte da mostra reservarase para futuras investigacións xa que as tecnoloxías continúan mellorando co paso do tempo.

O Centro Espacial Johnson alberga a colección de astromateriais máis grande do mundo, incluíndo mostras de asteroides, cometas, Marte, a Lúa, o Sol e mesmo po doutras estrelas. Esta colección é utilizada polos científicos para realizar investigacións sobre materiais planetarios e o ambiente espacial, mellorando aínda máis o noso coñecemento do sistema solar e máis aló.

