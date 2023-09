O helicóptero Marte da NASA establece un novo récord de altitude no planeta vermello

O helicóptero Marte da NASA, Ingenuity, logrou un novo récord de voo no planeta vermello. Durante o seu voo número 59, Ingenuity alcanzou os 20 metros de altitude, superando en 6 metros o seu récord anterior.

O último logro de Ingenuity foi anunciado polo Jet Propulsion Laboratory (JPL) da NASA, que supervisa a misión que tamén implica o rover Perseverance. O voo centrouse principalmente en empurrar a Ingenuity para lograr un novo récord de altura, xa que aterrou de volta no mesmo lugar desde onde despegou.

Desde o seu voo inaugural en abril de 2021, Ingenuity fixo un progreso significativo. Durante o seu voo inicial, planou 3 metros sobre a superficie marciana durante 39.1 segundos, o que demostra que podería lograr un voo motorizado a pesar da delgada atmosfera de Marte. Voos posteriores viron a Ingenuity permanecer no aire durante 169.5 segundos, cubrir distancias de ata 709 metros e alcanzar velocidades de ata 15 mph (6.5 metros por segundo).

O rendemento de Ingenuity superou as expectativas, co helicóptero axudando ao rover Perseverance capturando tomas aéreas para a planificación da ruta no cráter Jezero. Ademais, Ingenuity demostrou a súa resistencia recuperándose de varios problemas técnicos ao longo do camiño.

A NASA planea utilizar o coñecemento adquirido con Ingenuity para desenvolver versións máis avanzadas do helicóptero para futuras misións a Marte e, potencialmente, incluso misións máis aló do planeta vermello.

