- A NASA desenvolve boquillas de motores de foguetes de aluminio impresas en 3D para voos no espazo profundo

A NASA busca continuamente formas de reducir o peso dos foguetes para facer que as viaxes espaciais sexan máis eficientes e rendibles. Unha das áreas de atención é o desenvolvemento de materiais lixeiros que poidan soportar as condicións extremas do espazo. Recentemente, a NASA logrou un avance significativo nesta área co desenvolvemento e probas dunha boquilla de motor de foguetes impresa en 3D feita de aluminio.

O aluminio é un material ideal para compoñentes lixeiros xa que ten unha densidade máis baixa e unha relación resistencia-peso máis alta que a maioría dos metais. Non obstante, ten limitacións como unha baixa tolerancia á calor extrema e unha tendencia a rachar durante a soldadura. Estes factores fixérono inadecuado para a fabricación aditiva de pezas de motores de foguetes, ata agora.

O proxecto de fabricación aditiva reactiva para a cuarta revolución industrial (RAMFIRE) da NASA ten como obxectivo superar estas limitacións creando un tipo de aluminio soldable que sexa o suficientemente resistente á calor para o seu uso en motores de foguetes. Os enxeñeiros do Marshall Space Flight Center da NASA asociáronse con Elementum 3D para desenvolver unha nova variante de aluminio coñecida como A6061-RAM2 e un po especializado para o seu uso no proceso de impresión 3D.

As boquillas RAMFIRE impresas en 3D están deseñadas con canles internos para manter a boquilla fresca e evitar a fusión. Tamén se constrúen como unha soa peza, reducindo a necesidade de múltiples enlaces e reducindo significativamente o tempo de fabricación. As boquillas de fabricación tradicional poden requirir ata mil pezas unidas individualmente.

As boquillas RAMFIRE foron sometidas a probas rigorosas, incluíndo probas de lume quente con osíxeno líquido e hidróxeno líquido, e cámaras de presión que superan 825 libras por polgada cadrada (psi). As boquillas soportaron estas condicións extremas e acadaron case 10 minutos de tempo de execución, demostrando a súa capacidade para funcionar en ambientes de espazo profundo desafiantes.

Ademais das boquillas dos motores de foguetes, utilizáronse o material de aluminio RAMFIRE e o proceso de fabricación aditiva para crear outros compoñentes avanzados, incluíndo unha boquilla aerospike de 36 polgadas de diámetro e un tanque con camisa de baleiro para aplicacións de fluído crioxénico.

Este avance nas toberas de motores de foguetes de aluminio impresas en 3D ten o potencial de revolucionar os voos no espazo profundo, permitindo a fabricación de compoñentes de foguetes lixeiros capaces de soportar altas cargas estruturais. Achéganos un paso máis ao obxectivo de enviar humanos á Lúa, Marte e máis aló.

