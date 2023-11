O fascinante campo magnético da man cósmica

Os telescopios espaciais de raios X da NASA fixeron un descubrimento notable, revelando os "ósos" do campo magnético dunha estrutura cativadora con forma de man no espazo. A man cósmica fantasmal, coñecida como MSH 15-52, segue intrigando aos científicos mentres penachos de partículas de materia energizada e antimateria emanan da súa palma.

O púlsar PSR B1509-58, situado na base da "palma" da nebulosa, foi observado por primeira vez polo Observatorio de raios X Chandra da NASA en 2001. A distancia entre MSH 15-52 e a Terra é de 16,000 anos luz.

O recente estudo innovador realizado por Roger Romani e o seu equipo da Universidade de Stanford utilizou o Imaging X-ray Polarimetry Explorer (IXPE), o telescopio de raios X máis novo da NASA. Ao longo de 17 días, o IXPE supervisou de cerca a MSH 15-52, proporcionando información sen precedentes sobre o seu campo magnético.

Ao analizar as partículas cargadas que producen os raios X e a súa viaxe ao longo do campo magnético, os investigadores conseguiron unha comprensión máis profunda da estrutura da nebulosa. O campo magnético determina a dirección do campo eléctrico dos raios X, o que leva ao que os científicos denominan polarización de raios X.

Sorprendentemente, o grao de polarización observado en MSH 15-52 superou o nivel máximo previsto polos estudos teóricos. Estes niveis de polarización intensa indican un campo magnético moi consistente e recto en certas rexións da nebulosa do vento do púlsar, o que implica unha turbulencia mínima.

Combinando datos de Chandra e IXPE, os astrónomos están armando o crebacabezas da inxección de partículas e da configuración ambiental dos púlsares. Os datos de raios X compleméntanse cos datos infravermellos da cámara de enerxía escura, o que permite unha comprensión holística de MSH 15-52.

Josephine Wong, coautora do estudo, fixo fincapé no potencial transformador dos raios X para revelar información oculta. Do mesmo xeito que os raios X nos diagnósticos médicos, os raios X no espazo ofrecen unha perspectiva única do universo.

Unha das características máis intrigantes do MSH 15-52 é o intenso chorro de raios X dirixido cara ao seu "pulso". A polarización nesta rexión caótica é baixa debido aos campos magnéticos intrincados entrelazados. Non obstante, a medida que o chorro se achega ao seu terminal, a polarización aumenta significativamente a medida que as liñas do campo magnético se enderezan e se fan máis uniformes.

Comprender a historia de vida da materia altamente enerxética e das partículas de antimateria que rodean os púlsares proporciona información valiosa sobre o seu papel como aceleradores de partículas. Os descubrimentos realizados dentro de MSH 15-52 arroxan luz sobre os fascinantes mecanismos que actúan nestes fenómenos cósmicos.

FAQ

1. Que é MSH 15-52?

MSH 15-52 é unha estrutura notable no espazo con forma de man, caracterizada por penachos de partículas de materia e antimateria energizadas.

2. A que distancia está MSH 15-52 da Terra?

MSH 15-52 atópase a uns 16,000 anos luz de distancia da Terra.

3. Como estudou a NASA MSH 15-52?

A NASA utilizou o Imaging X-ray Polarimetry Explorer (IXPE), o seu telescopio de raios X máis novo, para supervisar de preto o MSH 15-52 durante 17 días e reunir datos cruciais sobre o seu campo magnético.

4. Que é a polarización de raios X?

A polarización dos raios X refírese á dirección do campo eléctrico dos raios X, que está determinada polo campo magnético da fonte de raios X.

5. Cal é o significado do intenso chorro de raios X en MSH 15-52?

O intenso chorro de raios X en MSH 15-52 proporciona información valiosa sobre a inxección de partículas e os procesos de conformación ambiental dos púlsares.