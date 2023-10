A NASA advirte do posible impacto da expulsión de masa coronal na Terra

A NASA emitiu unha advertencia de que unha expulsión de masa coronal (CME) resultante dun evento solar recente podería afectar a Terra nos próximos días. A mancha solar AR3467 foi testemuña dunha erupción de filamento magnético o 16 de outubro, liberando unha explosión de enerxía ao espazo. Aínda que o CME non está en curso de colisión directa coa Terra, aínda pode ter un impacto debido á súa traxectoria.

As manchas solares son fenómenos temporais na fotosfera do Sol, caracterizados por temperaturas máis frías e unha intensa actividade magnética. Os filamentos magnéticos, que son rexións de enerxía magnética concentrada, conectan estas manchas solares. A erupción dun filamento magnético dá como resultado un CME, que é unha explosión masiva de vento solar e campos magnéticos que se elevan por riba da coroa solar ou son liberados ao espazo.

O último modelo da NASA suxire que o CME da erupción da mancha solar AR3467 pode dar un golpe de ollada á Terra o 19 de outubro, o que pode levar a unha pequena tormenta xeomagnética de clase G1. Unha tormenta de clase G1 considérase menor pero aínda pode causar interrupcións nas comunicacións por satélite, pequenas flutuacións nas redes eléctricas e a aparición de fermosas auroras en latitudes máis altas.

Aínda que este CME fóra do obxectivo non é motivo de gran preocupación, a NASA fai fincapé na importancia de supervisar regularmente as actividades solares. Vixían continuamente o sol mediante unha rede de observatorios solares, investigando diversos fenómenos desde a atmosfera exterior do sol ata a súa turbulenta superficie. Tamén afondan no interior do sol mediante instrumentos magnéticos e heliosísmicos. Misións como o Observatorio de Dinámica Solar, o Observatorio de Relacións Solares Terrestres, o Espectrógrafo de Imaxe da Rexión da Interfaz e outras forman parte desta vixilancia solar en curso.

