Sonda espacial Europa Clipper da NASA: invitando aos terrícolas a deixar a súa marca no espazo

A NASA prepárase para embarcarse nunha misión extraordinaria á lúa de Xúpiter, Europa, coa súa próxima sonda espacial Europa Clipper. Este ambicioso esforzo ten como obxectivo explorar e investigar a potencial habitabilidade da lúa para a vida. Emocionantemente, a NASA ofrece unha oportunidade para que persoas de todo o mundo participen nesta viaxe histórica facendo gravar os seus nomes nun microchip que se levará a bordo da nave espacial.

Ao longo da súa historia, a NASA contou con frecuencia co público estendendo invitacións para enviar os seus nomes ao espazo. Esta tradición, dirixida a cultivar o apoio público, fomentou un forte sentimento de conexión entre os terrícolas e as marabillas do universo. Desde nomear rovers ata transportar sinaturas manuscritas, a NASA atopou continuamente formas creativas de involucrar ás persoas nas súas misións celestes.

No caso do Europa Clipper, a NASA invita aos particulares a engadir os seus nomes ao microchip que acompañará á sonda. A medida que a nave se achegue a Europa, afondará nos misterios desta lúa, buscando meticulosamente sinais dun océano oculto baixo a súa superficie. Ademais, a misión busca identificar un posible lugar de desembarco para unha futura misión exploratoria.

Ata a data, xa se presentaron máis de 840,000 nomes para a súa inclusión no microchip do Europa Clipper, un testemuño do extraordinario interese público pola exploración espacial. Ademais, a nave levará un poema titulado "In Praise of Mystery: A Poem for Europa" da poeta laureada estadounidense Ada Limon, homenaxeando a natureza enigmática das nosas orixes líquidas.

O lanzamento do Europa Clipper está previsto para outubro do próximo ano, marcando o inicio da súa viaxe que o levará por Marte e a Terra antes de chegar a Xúpiter. A sonda planea pasar varios anos observando Europa, explorando tanto o seu lado cara a Xúpiter como o seu lado afastado. En definitiva, a misión do Europa Clipper concluirá cun dramático accidente contra Ganímedes, outra das lúas de Xúpiter.

Este esforzo serve como testemuño do compromiso da NASA de fomentar o compromiso do público e a curiosidade polo universo. Ao permitir que as persoas deixen a súa pegada no Europa Clipper, a NASA está a converter o que doutro xeito sería unha sonda espacial solitaria nunha nave cósmica que representa o espírito colectivo da exploración humana.

FAQs

1. Como podo participar nesta misión?

Para participar, só tes que visitar europa.nasa.gov/message-in-a-bottle/sign-on/ e engadir o teu nome ao microchip da nave antes do 31 de decembro.

2. Hai un límite no número de nomes que se poden presentar?

Non, non hai límite. A NASA acolle o maior número posible de nomes para incluír no microchip.

3. Recibirei algunha confirmación despois de enviar o meu nome?

Aínda que a NASA non proporciona confirmacións individuais, pode estar seguro de que o seu nome estará incluído no microchip.

4. Cando se espera que o Europa Clipper chegue a Europa?

Se todo vai ben, a nave espacial entrará na órbita de Xúpiter en aproximadamente cinco anos desde a súa data de lanzamento.

5. Que pasará co Europa Clipper despois de que conclúa a súa misión?

Está previsto que a nave espacial choque contra Ganímedes, outra das lúas de Xúpiter.