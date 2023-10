O helicóptero Dragonfly da NASA está preto do voo, abrindo o camiño para descubrimentos extraordinarios

A NASA prepárase para lanzar o seu notable helicóptero Dragonfly á lúa de Saturno, Titán, en busca de potenciais bloques de vida. Este dron aéreo con propulsión nuclear do tamaño dun coche está equipado con cámaras, sensores e mostradores avanzados para investigar rexións de Titán que poden conter materiais orgánicos e atoparse con auga líquida debaixo da superficie xeada da Lúa.

Realizáronse amplas probas para garantir a capacidade de Dragonfly de soportar o ambiente único de Titán. Investigadores do Centro de Investigación Langley da NASA en Virxinia someteron os rotores do vehículo a un rigoroso exame en túneles de vento que simulan as condicións atmosféricas de Titán. Estas probas proporcionaron datos cruciais para que o equipo perfeccione as súas simulacións e comprenda mellor o rendemento do helicóptero nun ambiente de gas con maior densidade que o aire.

As exitosas campañas de proba de Dragonfly inclúen carreiras nun túnel subsónico, así como o Transonic Dynamics Tunnel (TDT), que imita as condicións atmosféricas que se espera que Dragonfly atope en Titán. A capacidade de gas pesado de densidade variable do TDT replica con precisión a sustentación e a carga dinámica que experimentará o helicóptero durante a súa misión.

Os membros do equipo de varias institucións, entre elas a Universidade de Florida Central e o Centro de Investigación Ames da NASA, colaboran para analizar a riqueza de datos recollidos a partir destas probas. Os seus esforzos contribúen a aumentar a confianza nos modelos de simulación antes de que Dragonfly sexa enviado a Titán.

A enormidade da misión non se perde no equipo. O proxecto Dragonfly supón un importante salto na exploración, convertendo a ciencia ficción en realidade. A medida que se completa cada paso, aumenta a emoción pola misión innovadora que permitirá aos científicos reunir información inestimable sobre Titán e, potencialmente, desbloquear os misterios das orixes da vida no noso sistema solar.

