A NASA demostra o potencial de comunicación con láser no espazo profundo

A NASA fixo recentemente un descubrimento innovador, que mostra o potencial da tecnoloxía láser para transmitir datos desde máis aló da Lúa á Terra. Este logro significativo abre novas posibilidades para actualizar os sistemas de comunicación baseados no espazo. A proba exitosa realizouse o 14 de novembro utilizando a sonda espacial Psyche da NASA, que se embarcara recentemente na súa misión de explorar un asteroide. Equipada cun sistema de comunicación óptica experimental chamado DSOC, a nave foi capaz de transmitir datos de volta á Terra mediante láseres de infravermellos próximos.

A proba realizouse cando Psyche estaba a aproximadamente 10 millóns de quilómetros de distancia da Terra, unha distancia unhas 40 veces maior que a distancia entre a Lúa e o noso planeta. Este logro marca a demostración máis afastada de comunicacións ópticas, segundo a NASA.

A tecnoloxía DSOC funciona emitindo unha baliza láser desde un observatorio de California. A nave Psyche aliñase coa baliza, o que permite que o seu transceptor dirixa o láser de enlace descendente cara a outro observatorio capaz de decodificar os sinais na Terra. Usando este método, Psyche envía partículas de luz, ou fotóns, para transmitir datos. Ao utilizar luz infravermella próxima, o DSOC permite ondas de datos significativamente máis restrinxidas, aumentando así a cantidade de datos que poden recibir as estacións terrestres.

Aínda que aínda non se revelaron as velocidades de datos, a NASA pretende entregar datos a velocidades de 10 a 100 veces superiores ás que se alcanzan coas frecuencias de radio existentes utilizadas polas sondas espaciais. Este avance podería permitir que as futuras naves espaciais, incluídas as desenvolvidas por compañías como SpaceX, transmitan imaxes de maior calidade e mesmo realicen streaming de vídeo a través de raios láser.

A nave espacial Psyche continuará demostrando as capacidades da tecnoloxía láser durante a súa misión de dous anos. Non obstante, un dos principais retos será manter unha conexión fiable a medida que a nave espacial se distancia máis da Terra. A NASA compara esta fazaña con acadar un centavo en movemento desde unha milla de distancia, facendo fincapé na complexidade que hai por diante.

Coa verificación exitosa da comunicación láser no espazo profundo, a NASA abriu o camiño para avances revolucionarios na tecnoloxía de comunicacións baseadas no espazo. A medida que as misións de exploración se adentran no cosmos, o uso de láseres pode resultar crucial para salvar as grandes distancias entre os obxectos celestes e a Terra.

Preguntas frecuentes (FAQ)

Que é DSOC?

DSOC significa Deep Space Optical Communications, que é un sistema de comunicación óptica experimental desenvolvido pola NASA. Usa láseres de infravermellos próximos para transmitir datos desde as naves espaciais á Terra. En que se diferencia a comunicación láser da comunicación por radio?

A comunicación con láser utiliza luz infravermella próxima, o que permite ondas de transmisión de datos máis estreitas. Isto permite que as estacións terrestres reciban significativamente máis datos en comparación coas frecuencias de radio utilizadas na comunicación espacial tradicional. Cal é o impacto potencial da comunicación láser no espazo?

A tecnoloxía de comunicación láser ten o potencial de actualizar os sistemas de comunicación baseados no espazo, permitindo ás naves espaciais transmitir imaxes de maior calidade e mesmo realizar transmisións de vídeo. Este avance abre novas posibilidades para futuras misións de exploración. A que retos se enfronta a comunicación láser?

Un dos principais retos é manter unha conexión fiable a longas distancias mentres as naves espaciais se aventuran máis no espazo profundo. A precisión necesaria para a transmisión de datos, semellante a golpear un centavo en movemento desde unha milla de distancia, engádese á complexidade da comunicación con láser. Usarase a comunicación láser nas próximas misións espaciais?

Aínda que a tecnoloxía de comunicación láser aínda se está a desenvolver, a súa demostración exitosa pola NASA fomenta a adopción desta tecnoloxía en futuras misións espaciais. Empresas como SpaceX poden considerar incorporar a comunicación láser nas súas naves espaciais para mellorar as capacidades de transmisión de datos.