A NASA, en colaboración con Astrobotic Technologies, pegou recentemente a emblemática calcomanía de albóndigas da NASA no módulo lunar Peregrine. Este evento histórico tivo lugar na instalación de operacións espaciais de Astrotech preto do Centro Espacial Kennedy en Florida, o que supuxo un paso importante cara ao primeiro voo robótico comercial á superficie lunar.

Astrobotic Technologies, responsable de entregar a NASA e as cargas comerciais á Lúa, planea lanzar o módulo de aterraxe Peregrine no foguete Vulcan da United Launch Alliance (ULA). Está previsto que o despegue teña lugar desde o Launch Complex 41 da Estación da Forza Espacial de Cabo Cañaveral en Florida, e espérase que o módulo de aterraxe toque a superficie lunar a principios de 2024.

Este importante desenvolvemento levou á NASA a organizar unha teleconferencia de medios "What's on Board", que se celebrará o 29 de novembro ás 2:XNUMX EST. A conferencia ten como obxectivo discutir as cargas útiles científicas que se transportarán nesta histórica misión lunar como parte da iniciativa dos Servizos de carga útil lunar comercial (CLPS) da NASA no marco do programa Artemis.

Representantes da NASA e Astrobotic, incluídos altos funcionarios e xestores de programas, participarán na sesión informativa. O evento será accesible ao público a través dunha transmisión de audio no sitio web oficial da NASA.

O Peregrine Mission One levará unha variedade de cargas científicas que contribuirán á investigación lunar. Estas cargas útiles dirixiranse a áreas como a exosfera lunar, as propiedades térmicas do regolito lunar, as abundancias de hidróxeno no solo, os campos magnéticos e o seguimento do ambiente de radiación. Ao recoller datos nestas áreas, a NASA pretende ampliar a nosa comprensión da Lúa e avanzar na exploración humana en preparación para futuras misións, incluídas as a Marte.

Esta misión marca un paso importante no compromiso da NASA de establecer unha cadencia regular de entregas de carga útil á Lúa. Como parte dos contratos CLPS, a NASA traballa con varios provedores para facilitar experimentos regulares, probas de tecnoloxía e demostracións de capacidade na superficie lunar. O valor máximo acumulado destes contratos é de aproximadamente 2.6 millóns de dólares ata 2028.

Co programa Artemis, a NASA pretende non só explorar a Lúa senón tamén abrir o camiño para futuras misións humanas, incluídas as a Marte. Ao colaborar con socios comerciais como Astrobotic Technologies, a NASA está superando os límites da exploración espacial e abre novas posibilidades para descubrimentos científicos.

FAQ:

P: Cal é o propósito da calcomanía de albóndigas da NASA?

R: A calcomanía de albóndigas da NASA serve como símbolo distintivo que representa a participación e a contribución da NASA a unha misión ou proxecto en particular.

-¿Cando é prevista a posta en marcha do módulo de aterraxe Peregrine?

R: Espérase que o módulo de aterraxe Peregrine se lance non antes do domingo 24 de decembro de 2023 desde o Launch Complex 41 da Estación da Forza Espacial de Cabo Cañaveral en Florida.

P: Cales son as cargas científicas que levará o Peregrine Mission One?

R: As cargas útiles inclúen investigacións sobre a exosfera lunar, as propiedades térmicas do regolito lunar, as abundancias de hidróxeno no chan, os campos magnéticos e o seguimento do ambiente de radiación.

P: Que é o programa Artemis?

R: O programa Artemis é a iniciativa da NASA para devolver os humanos á superficie lunar e establecer unha presenza sostible na Lúa, co obxectivo final de permitir misións humanas a Marte.

P: Canto é o valor máximo acumulado dos contratos CLPS?

R: Os contratos CLPS teñen un valor máximo acumulado de 2.6 millóns de dólares ata 2028.

