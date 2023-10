A NASA amplía a misión New Horizons para explorar obxectos do cinto de Kuiper

By

A misión New Horizons da NASA, que se propoñía explorar Plutón en 2006, recibiu unha extensión de cinco anos. A misión estaba prevista inicialmente para concluír en 2024, pero agora continuará ata que a nave espacial saia do cinto de Kuiper, onde residen os cometas. Esta ampliación permite acadar novos obxectivos para a misión.

A partir de 2025, New Horizons centrarase en explorar obxectos dentro do cinto de Kuiper. A misión recollerá datos de heliofísica mentres opera nun modo estendido e de baixa actividade. Os científicos pretenden identificar e estudar obxectos do cinto de Kuiper. Se se atopa un obxectivo axeitado, pode ser posible un sobrevoo próximo.

Nicola Fox, administrador asociado da Dirección de Misións Científicas da NASA, subliñou a importancia da misión estendida: "A misión New Horizons ten unha posición única no noso sistema solar para responder preguntas importantes sobre a nosa heliosfera e ofrecer oportunidades extraordinarias para a ciencia multidisciplinar para a NASA e os comunidade científica”.

As responsabilidades da misión serán transferidas ás Divisións de Heliofísica e Ciencia Planetaria da NASA. Un obxectivo específico de interese é Arrokoth, un obxecto do Cinto de Kuiper composto por corpos xeados. O sobrevoo da nave de Arrokoth, que ten uns 34 quilómetros de ancho, proporcionará datos valiosos sobre o obxecto.

A misión ampliada New Horizons será xestionada conxuntamente polas Divisións de Ciencia Planetaria e Heliofísica da NASA. Alan Stern, científico planetario, agradeceu a extensión da misión e o apoio recibido: "Quero agradecer a todos os que nos apoiaron para que a NASA continúe coa exploración do cinto de Kuiper pola súa nave New Horizons.

Fontes:

- Informe da NASA

– Informe de Space.com